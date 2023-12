Ciência, ficção científica, inteligência artificial e videogames: 10 filmes e séries dominados pela tecnologia

Divide

Apple TV Plus

Na cidade tem uma empresa que ninguém conhece, para trabalhar lá tem que fazer Aceite que a memória será dividida: No escritório você não se lembra de nada da vida lá fora, e lá fora você não sabe nada sobre o que fez lá dentro. Enquanto esperamos pela segunda temporada, esta é provavelmente a melhor série de ficção científica que existe no momento. Avaliação 9

Espelho preto

Netflix

Sexta temporada disso Série histórica de ficção científica É o mais Espelho preto De tudo, mesmo que pareça o mínimo de tudo. Para entender isso, você precisa assistir depois de assistir pelo menos 4 a 5 episódios dos anos anteriores. Nesse ponto o episódio Dia de Mazi Ele vai fazer você pular na cadeira e bater em você como um tapa na cara. Avaliação 9

Oppenheimer

Amazon Prime (pago)

Definitivamente um dos filmes do ano. Ele fala sobre o Projeto Manhattan E como um físico teórico ajudou os Estados Unidos a criar uma arma suficientemente poderosa para acabar com a Segunda Guerra Mundial, com as consequências que conhecemos. Talvez possamos imaginar isso para futuros desenvolvimentos de IA. Avaliação 8

silo

Apple TV Plus

Começando de Edifícios clássicos da ficção científicaAmbientado entre um futuro distópico (ou passado?), um mundo pós-apocalíptico e um isolamento forçado, esta série conta a história da vida dentro de uma estrutura subterrânea onde a humanidade se refugiou após um desastre. Ou talvez não, como descobrirá a talentosa Rebecca Ferguson. Avaliação 8

Baleia

Vídeo principal

Numa Hollywood dominada pelos efeitos especiais, a produção cinematográfica é feita à moda antiga: Brendan Fraser (que ganhou um Oscar aqui) Ele teve que seguir uma dieta específica para ganhar 130 kg. Se a história dele tentando restaurar o relacionamento com a filha não toca seu coração, talvez não. Avaliação 8

o criador

aplicativos do Google

Num futuro pós-apocalíptico, Diretor Gareth Edwards Conta uma história bastante contemporânea, o conflito entre humanos e inteligência artificial. O protagonista deve encontrar e eliminar quem criou uma perigosa inteligência artificial, que assumiu a forma de uma jovem. Avaliação 7

Tetris

Apple TV Plus

Sim: a história é um pouco fictícia As coisas não correram exatamente como descrito Este filme é dirigido por John S. Baird, mas como é bom voltar e respirar o clima daqueles anos e ir um pouco aos bastidores do nascimento de um dos videogames mais populares de todos os tempos. Avaliação 7

Nimona

Netflix

Desenhos animados, mas Não apenas para crianças: Lindamente feito por Double Negative (as mesmas pessoas que cuidaram dos efeitos especiais de Oppenheimer), é ambientado em um mundo de fantasia, mas trata de temas muito reais. Como o amor entre pessoas do mesmo sexo ou o sentimento de exclusão da sociedade. Avaliação 7

Indiana Jones e o destino do bairro

Disney Plus

Não: não é o melhor filme da saga, mas é de longe Quem fez o melhor uso da tecnologia. Harrison Ford, 81 anos, foi rejuvenescido usando inteligência artificial para poder parecer ter 35 anos e dizer como Indy era quando era jovem. Foi quando o conhecemos em 1989. Avaliação 6

falência

Paramount Plus

A história é a história de duas meninas que ficaram Preso no topo de uma torre de rádio de 600 metros Este é mais um filme que não ficará na história do cinema. Se não fosse por um detalhe: o amplo uso da inteligência artificial para corrigir não só as palavras ditas pelas atrizes, mas também (e portanto) o movimento de seus lábios. Avaliação 6

