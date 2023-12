De quanto sono realmente precisamos para ter um descanso ideal? A resposta não é muito clara

Nossa saúde mental e física depende muito de uma noite de descanso. Mas quantas horas de sono são realmente necessárias para se sentir rejuvenescido?

O sono é um processo essencial para o bem-estar do corpo. O descanso permite que o corpo se reabasteça e recupere a energia adequada para enfrentar as atividades do dia seguinte.

Enquanto dormimos, nosso corpo produz proteínas e hormônios que reparam tecidos e combatem infecções. Além disso, a qualidade do sono também afeta a pressão arterial e a frequência cardíaca, mantendo-as estáveis ​​e protegendo assim o coração e a circulação.

Um bom sono também tem um impacto significativo na saúde mental, pois ajuda a melhorar o humor, a memória e a concentração. Resumindo, dormir é uma coisa boa e uma parte importante da vida de todos, mas há muitas pessoas que subestimam o sono e não dormem o suficiente, o que coloca seriamente em risco a sua saúde e segurança. Vamos ver quanto sono precisamos para ter um descanso ideal.

Quantas horas por noite devemos dormir?

Como muitos sabem, um bom sono tem um enorme impacto na nossa saúde física e mental. Na verdade, durante o sono, nosso corpo desempenha importantes funções de reparo e recarga. No entanto, muitas pessoas subestimam a sua importância, colocando a sua saúde em sério risco. Segundo dados recentes, 85 por cento das pessoas não dormem o suficiente durante a noite ou, em qualquer caso, não descansam de boa qualidade. No entanto, numerosos estudos científicos destacaram como a falta de sono aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, bem como dificuldade de concentração, aumento do estresse ou, pior, distúrbios de humor, como ansiedade e depressão.

Em suma, o sono desempenha um papel essencial na manutenção da nossa saúde, mas quantas horas devemos dormir por noite para ter um descanso ideal? A necessidade de sono varia em função de vários fatores, nomeadamente, de acordo com a idade. Por exemplo, um bebê recém-nascido precisa de várias horas a mais de sono do que um adulto ou idoso. A duração recomendada do sono é 12-15 horas para recém-nascidosdê a ela Das 10h00 às 13h00 para crianças até aos 5 anos, Das 9h às 11h para crianças e adolescentes em idade escolar, 7 a 9 horas para adultos E 7 a 8 horas para idosos com mais de 65 anos.

No entanto, como muitas vezes acontece, Além da quantidade, a qualidade também é importante. Por isso, é recomendado seguir algumas práticas que contribuem para um bom sono. Portanto, mantenha uma rotina regular, crie um ambiente relaxante e evite usar aparelhos eletrônicos ou estimulantes antes de dormir.