Qual deles comemos e quais pares fazer?

Se voc√™ √© um amante de queijos e n√£o sabe qual comer, saiba que estes s√£o os melhores para as combina√ß√Ķes ricas e deliciosas!

Os queijos est√£o entre os alimentos que n√≥s, italianos, mais apreciamos, porque a dieta mediterr√Ęnea √© realmente rica neles. O sapato √©, na verdade, recheado com queijos de v√°rios tipos, o que combina perfeitamente com o paladar de quem prefere um sabor a outro.

Mas se você está procurando um queijo para fazer um blend delicioso, então é esse qualquer queijo é melhor comer no jantar? Vou dar-lhe uma resposta para cada combinação que você pode fazer.

Diga-me a harmonização e eu direi que tipo de queijo comer

Se você pode prescindir de certos alimentos, mas o queijo não está entre eles, saiba que não precisará desistir. Nem mesmo quando você decide fazer uma dieta. Embora o queijo não esteja entre os alimentos mais leves, já que alguns deles podem ultrapassar 400 calorias por 100 gramas, saiba que, se você conseguir combiná-lo adequadamente com outros alimentos, poderá continuar vivendo feliz comendo seu queijo favorito.

Come√ßando de almo√ßoEscolha o queijo de sua prefer√™ncia e consuma-o com legumes e verduras, que, com suas fibras, v√£o retardar a absor√ß√£o de a√ß√ļcares e gorduras presentes no queijo. especialmente Lanche De manh√£ e √† noite, por outro lado, n√£o diga n√£o ao queijo curado e misture-o com 2 ou 3 gr√£os (miolos). Voc√™ ver√° que isso lhe proporcionar√° um aumento de energia como nenhum outro. Essa combina√ß√£o funciona porque as gorduras boas das nozes, associadas √†s prote√≠nas e carboidratos do queijo, s√£o capazes de controlar a secre√ß√£o de insulina e retardar a digest√£o dos a√ß√ļcares.

Finalmente, termine sua dieta com um fetch Jantar Queijo fresco porque cont√©m menos gordura mas √© capaz de dar mais saciedade. Por outro lado, os queijos envelhecidos devem ser evitados porque cont√™m a subst√Ęncia tiramina, que promove a ins√īnia e estimula o ganho de peso ao longo do tempo. A combina√ß√£o perfeita, sem d√ļvida, √© ricota com alface e abacate.

Este √ļltimo √© realmente rico em √°cidos graxos essenciais, que junto com o triptofano e a tirosina s√£o capazes de induzir o sono. A alface tamb√©m promove conforto, gra√ßas √† presen√ßa de pot√°ssio, c√°lcio e magn√©sio. Agora que voc√™ j√° conhece os queijos ideais para cada refei√ß√£o, n√£o ter√° mais d√ļvidas sobre qual escolher, mesmo de dieta!