É o Dia Mundial de Preparação para Epidemias

Reforçar os sistemas de saúde, nomeadamente melhorando o acesso às pessoas em risco, aumentando a sensibilização e a partilha de informação e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma abordagem multidisciplinar “One Health”, que integra a preocupação com os seres humanos, mas também com a saúde dos animais e das plantas: estes são os indicadores propostos pela ONU por ocasião do Dia Internacional de Preparação para Epidemias, que é comemorado em 27 de dezembro.

Foi estabelecido por uma resolução tomada em dezembro de 2020. O Dia Internacional de Preparação para Epidemias é comemorado hoje em todo o mundo para combater possíveis novas epidemias no futuro. “É urgente – escreve a ONU na página web dedicada a este dia – ter sistemas de saúde resilientes e fortes, atingindo aqueles que estão em risco ou em situação de vulnerabilidade”, porque em caso de novas epidemias, mais situações pode ser mais grave do que aconteceu com a Covid-19.