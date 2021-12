Por que dois kiwis por dia lutam contra a constipação – Corriere.it

A partir de Daniela Natalie

Ele explicou os mecanismos que tornam essa fruta tão valiosa para combater a constipação e ajudar nosso sistema digestivo e nossas defesas contra infecções

Duas frutas por dia são suficientes para melhorar a situação, sem risco de efeitos colaterais e com custos muito baixos em comparação com muitos tratamentos medicamentosos para esse problema. O estudo comparou 79 pacientes com constipação crônica e síndrome do intestino irritável, que foram divididos em três grupos: aqueles que comeram kiwi no primeiro dia por quatro semanas, aqueles que comeram ameixa por doze segundos, e sempre todos os dias, o terceiro grupo voltou-se para ele. a 12 gramas de psyllium (fibra de sementes de banana, Arenaria ou indica) a cada 24 horas. Em cada grupo, a ingestão de fibra foi a mesma.

Todos os tratamentos são comprovadamente eficazes para a constipaçãoNo entanto, o kiwi também reduziu o inchaço intestinal e os efeitos colaterais, como dor abdominal, foram menos incômodos.

Lembrando que a Itália é o primeiro produtor de kiwi da Europa e um dos primeiros do mundo – comenta Elena Dogliotti, Bióloga Nutricional e Supervisora ​​Científica da Fundação Umberto Veronese – confirmo que kiwis na última década foram objeto de em – pesquisa profunda que eles relacionaram seu consumo regular a melhorias no estado nutricional e ações positivas não apenas no sistema digestivo, mas também no sistema imunológico. Na verdade, os kiwis contêm grandes quantidades de vitamina C (quase o dobro das laranjas com o mesmo peso), bem como fibras, potássio, vitamina E e folato, bem como muitos ingredientes bioativos, incluindo uma ampla gama de antioxidantes, fitonutrientes e enzimas.





Quais são os motivos que tornam esses frutos aliados dos intestinos?



Acredita-se que a combinação única de fibras solúveis e insolúveis, polifenóis e actinidina (uma enzima do kiwi que quebra as proteínas e facilita a digestão gástrica) seja responsável pelos benefícios gastrointestinais, melhorias na evacuação e redução do desconforto abdominal. E isso ocorre tanto em indivíduos com síndrome do intestino irritável com constipação, quanto em pessoas saudáveis ​​com constipação, tudo sem efeitos colaterais.