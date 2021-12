“A ciência não é a Bíblia, não há certeza”

“Ciência não é a Bíblia. Se alguém lhe disser que tem certeza, não acredite.” O professor Giuseppe Rimuzi, Diretor do Instituto Mario Negri, se expressa desta forma para o In Onda respondendo a perguntas sobre a epidemia de Covid, enquanto as luzes são acesas na variante Omicron. Na Itália “a curva está desacelerando. O pico pode ser daqui a algumas semanas, mas não necessariamente. Pode haver uma estabilização e agora temos um aumento de casos e internações, mas o aumento percentual é menor que Temos uma esperança razoável de que as coisas pelo menos comecem. ”para estabilizar em duas semanas”, diz ele.

“É uma esperança razoável: se alguém da área diz para você ter certeza, não acredite. A ciência não é a Bíblia, e não temos uma posição estática. É muito dinâmica e hoje aprendi coisas que não sabia ontem. A ciência funciona assim. No início, muitos de nós dizíamos que o vírus não muda, mas muda muito. No início dizia-se que a vacinação heterogênea seria uma bagunça, agora sabemos que o sistema imunológico a resposta é muito mais forte “, diz ele novamente.

Logo começaremos a vacinar crianças. “Crianças entre 5 e 11 anos deveriam ser vacinadas, elas não arriscam nada com a vacina”, diz ele. “Quase 5 milhões de crianças foram vacinadas entre os Estados Unidos, Cuba e Israel, e não há preocupação. “

“É muito difícil fazer previsões, mas posso dizer que esse vírus estará conosco pelos próximos dois anos. Pode prejudicar principalmente pessoas vulneráveis, mas se tornará menos perigoso e se tornará um dos coronavírus que conhecemos . ”