Chegar em dezembro para as férias pode não ser fácil. Vamos imaginar ser capaz de usar nossos melhores ternos e mostrar seu físico para amigos e familiares. Muitas vezes, entre um frenesi de fome e um abraço ganancioso, já nos sentimos inchados antes das festas de Natal. Seria melhor primeiro manter uma dieta mais equilibrada e depois ser capaz de suportar mais caprichos.

Não é apenas uma questão estética, cuidar do seu corpo é importante para fazer nosso corpo funcionar melhor e não sobrecarregá-lo. Isso não significa abandonar os bons pratos tradicionais, mas ajustar a comida à mesa, sem comer demais, pelo menos antes do vigésimo quarto dia.

Depois das férias poderemos recuperar com mais exercício físico e desfrutar de um Um chá de ervas natural com sabor adocicado que ajuda a purificar o fígado nas noites frias de inverno. Nesse ínterim, poderemos preparar deliciosos pratos sazonais com alguns alimentos.

Para ajudar a limpar o fígado e estimular uma barriga naturalmente murcha, aqui estão três ingredientes deliciosos

Sabe-se que a fritura e o excesso de gordura devem ser limitados, para que não haja sensação desagradável no abdômen que está prestes a explodir. Os motivos podem ser muitos e variados, mas se for apenas uma questão de nutrição, poderemos dar preferência a mais vegetais ou alimentos adequados.

O estilo de alimentação também pode afetar positivamente o funcionamento dos intestinos, evitando que o fígado acumule muita gordura. No entanto, não devemos abrir mão dos prazeres da mesa. Na verdade, para ajudar a limpar o fígado e estimular uma barriga naturalmente desinflada, aqui estão três ingredientes deliciosos.

A primeira é certamente a alcachofra, protagonista absoluta do inverno. Mesmo que pareça um desafio limpá-lo e Impedir que fique enegrecidoNão é tão complicado.

É um vegetal de baixa caloria, Cerca de 47 calorias por 100 gramasContém grande quantidade de vitaminas, grupos A, C, E, K, sais minerais, alfa-caroteno, fibras. Por essas razões, parece ser um aliado intestinal, um excelente antioxidante e regular o metabolismo. Além disso, também pode manter ossos, cérebro e sistema cardiovascular saudáveis.

erva-doce e kefir

Além das alcachofras, o funcho é baixo em calorias e possui propriedades benéficas para promover o metabolismo correto. Mesmo na forma de chá de ervas ou comido cru, pode nos ajudar a nos sentir menos inchados e a digerir melhor o nosso almoço ou jantar.

No café da manhã, em vez do leite clássico, também podemos experimentar o kefir, uma bebida caucasiana que contém fermento e fermento láctico.

É mais facilmente digerível do que o leite, razão pela qual promove a evacuação regular, flora intestinal saudável e reduz os gases. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes e Microrganismos probióticos O que pode ajudar a manter um fígado saudável.