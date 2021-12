Grottammare, encontre a vida entre a ciência e a ficção científica • Prima Pagina Online

A revisão continua com sucesso “Anima Mundi”, dedicado aos espíritos do cinema e aos espíritos do universo. Na quinta-feira, dia 16 de dezembro, o universo será debatido na conferência Alessio Marini: Um mundo da vida – A busca pela vida entre a ciência e a ficção científica. O encontro está marcado para as 21h15 na sala de projeção do Ospitale, Associação Casa delle, na cidade alta de Grottammare.

Alessio Marini, professor de filosofia, é responsável porObservatório Astronômico Cole Lyon (OACL). À noite, ele levará o público em busca da vida no universo, valendo-se de contribuições científicas, literárias e cinematográficas.

Qual é a probabilidade de que existam formas de vida no universo? – Ele pede a Marini com antecedência sua lição. – Um, pelo menos um, nosso. Este é o ponto de partida. Nossa vida teve uma origem, um desenvolvimento turbulento. E hoje, como nunca antes, esta vida realiza sua relação íntima e inevitável com a história da matéria, a substância de todo o universo. Demos uma resposta à pergunta filosófica “De onde viemos”: Somos poeira estelar morta. À pergunta “Para onde vamos” respondemos: em direção à própria vida. A pessoa escondida em algum canto de nossa galáxia está tentando se comunicar, ou não quer se comunicar. Essa vida que se abre socialmente para a exploração ou que vive biologicamente nos outros. A ciência descreve como cabe ao homem fornecer uma descrição da causa. ”

A entrada no hall é permitida apenas com um corredor verde e uma máscara que deve ser usada durante a estadia.

