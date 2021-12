Você faz xixi muito durante o dia? Cuidado com esses sintomas

Quantas vezes você urina por dia? Se você fizer isso com frequência, pode ser um sinal de alerta para algumas doenças.

Ir ao banheiro regularmente é muito importante para nossa saúde. Ao urinar, muitas toxinas e resíduos são eliminados que não desejamos estar em nossos corpos. O máximo que o corpo não deve ultrapassar é um alarme a cada 3-4 horas durante o dia se você beber muito.

Se o estímulo for persistente, pode haver algum distúrbio além O desconforto de sempre ter que ir ao banheiro, O que também pode nos levar ao medo de sair. Além disso, a vontade de ir ao banheiro também pode ser um incômodo Durante a noite, Acordando o tempo todo.

Tudo isso pode ser Uma campainha de alarme para algumas doenças que não devem ser subestimadas. Aqui está o que você pode conseguir se fizer xixi mais do que deveria.

Com que frequência você faz xixi? Sintomas a serem observados

A cor, o odor e a frequência da urina podem ser fatores muito importantes no controle de nossa saúde. Em particular, a micção frequente pode ser um sintoma de cistite, uma infecção causada por alguma bactéria, É muito mais comum em mulheres do que em homens.

Para homens com mais de 45 anos, Pode ser um sintoma de problemas de próstata.

Se você é mulher, urinar com mais frequência pode ser um sintoma Fibroide, tumor benigno. Não é nada perigoso, mas se for muito grande, pode ser necessário recorrer a uma cirurgia para removê-lo.

Por outro lado, se você também precisa beber muito, Você deve se certificar de que não tem diabetes. Se você tem diabetes, você também deve observar outras doenças gerais, Como perda de peso não estimulada.

Enfim, a primeira coisa a fazer é Converse com seu medico Sem medo porque com certeza ele poderá nos ajudar.

cor da urina

A cor da urina nos diz muito sobre nossa saúde. A cor natural deve ser amarelo claro e transparente. Às vezes, a cor pode mudar se bebermos um pouco de água ou se comermos certos alimentos ou bebidas.

Em geral, se a cor da urina variar entre amarelo claro e laranja, podemos ficar tranquilos, se a cor da urina for mais escura, é importante consultar um médico para evitar problemas mais graves.

E você? qual e sua OPINIAO?