Na faixa Città della Scienza dedicada a Covid, ‘o vírus que mudou a vida’

Exposição para falar sobre a Covid, o que foi e o que será, e os desafios que ainda se avizinham para o mundo da pesquisa e para a sociedade com suas adaptações e transformações. “SARS Cove 2. The Virus That Changed Our Lives”, estabelecido como uma nova ilha temática dentro de Corporea, o museu interativo sobre o corpo humano por Science City Isso foi possível graças à contribuição da região da Campânia (setor de museus e bibliotecas).

A inauguração, que pode contar com a presença de convite, contará com a presença do Presidente da Città della Scienza e membro da Comissão Científica da Exposição Riccardo Villari, e membros da Comissão Científica da Exposição. Paulo AskertoEdma Marigliano, Ivan Gentile, Roberto Parilla e Pina Tomaselli, vice-secretária da Associação Italiana de Pediatras, Departamento de Nápoles Assunta Edma Marigliano, Professora de Pediatria Geral da Universidade de Nápoles “Federico II” e Presidente da Sociedade Pediátrica Italiana Anna Maria Staiano.

Através de videoclips, instalações multimédia e demonstrações interactivas, o percurso expositivo, criado com o contributo da conceituada Comissão Científica, pretende aprofundar três eixos: o conhecimento dos vírus e vírus do ponto de vista biológico e epidemiológico; O combate à epidemia ao nível da saúde, descrevendo tanto as ferramentas, tratamentos e vacinas, mas também os aspectos humanos, por exemplo através das fotografias de Riccardo Seppi Visconti, que documentou a vida de profissionais de saúde e doentes nas enfermarias dos hospitais da Campânia e finalmente, o impacto social da pandemia e as perspectivas futuras de superá-la, tendo aprendido importantes lições com ela.