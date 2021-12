A ciência diz que a prevenção e o tratamento do câncer podem ser facilitados por esses preciosos microorganismos

O câncer é a segunda causa de morte na Itália, precedido apenas pelas doenças cardiovasculares. No relatório de 2020 Del Airtom Existem 81.000 casos de câncer em mulheres e 101.800 em homens. Também é verdade que os casos parecem estar diminuindo em relação aos anos anteriores.

Certamente, isso se deve aos avanços nas pesquisas médicas em relação à prevenção e aos possíveis tratamentos contra o câncer. As novas tecnologias permitiram diagnósticos mais precoces e, portanto, tratamentos muito mais precoces do que no passado. Porém, descobrimos que a ciência diz que a prevenção e o tratamento de tumores podem ser facilitados graças a esses preciosos microrganismos.

Na verdade, existem milhões de organismos em nossos corpos sobre os quais sabemos muito pouco. Somente nos últimos anos a medicina identificou algumas coisas muito importantes. Sua presença está ligada ao sistema imunológico e também a algumas doenças, incluindo o câncer.

3 estudos recentes foram relatados de AIRC O que destaca a importância dos germes. Os germes nada mais são do que um grupo de organismos e vírus que vivem no corpo humano. Eles variam de acordo com as regiões em que vivem. O que chamou a atenção dos cientistas foi a flora intestinal, essencial para a atividade metabólica e muito mais.

Um estudo sugere que a causa de alguns tipos de câncer, especialmente os que afetam os intestinos, é a inflamação crônica de certos órgãos. A inflamação geralmente vem do que comemos. É por isso que os médicos fazem questão de reiterar a importância de uma alimentação equilibrada e saudável. Por exemplo, vimos aqui O que realmente aconteceria com o corpo se você eliminasse completamente os carboidratos.

O que comemos também é essencial para a sobrevivência dos germes e, portanto, para a eficiência do sistema imunológico. Um estudo da Universidade de Stanford descobriu que comer alimentos fermentados reduziu significativamente o número de proteínas pró-inflamatórias.

Como tornar o tratamento mais eficaz

É por isso que, ao aumentar a microbiota, podemos aumentar a eficácia dos tratamentos contra o câncer. O que acontece é que algumas substâncias produzidas pela flora intestinal fortalecem a capacidade das células do sistema imunológico de eliminar as células cancerosas (Universidade de Würzburg).

Presença de algumas bactérias (como Bacteroides intestinalis) aumenta o grau de inflamação da mucosa intestinal. Assim, a inibição da molécula beta de IL-1, que está intimamente relacionada às bactérias, pode reduzir a inflamação. Dessa forma, ao agir sobre os germes, os efeitos negativos das terapias anticâncer podem ser modificados (Universidade do Texas). Além disso, os ácidos graxos de cadeia curta, como butirato e pentanoato, podem aumentar o efeito dos tratamentos anticâncer. Isso determina que germes e tumores estão ligados e que o futuro das terapias anticâncer pode depender disso.

