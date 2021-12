Ginásio Virgin ainda está no controle

Palermo – O prédio que abriga o Virgin Gym em Palermo ainda está sob reserva. O juiz de instrução Fábio Bellato rejeitou o pedido de defesa do proprietário do imóvel, Filippo Basile. O loteamento era esperado para hoje e já foi liberado.

Isso significa que a última carta que resta à defesa é um recurso para o Tribunal de Revisão, mas é inevitável que o gigante do fitness se esforce: as instalações estarão totalmente disponíveis em 31 de dezembro ou o aluguel será rescindido.

Ainda há uma hipótese em jogo, proposta pelo juiz, mas sua praticabilidade deve ser verificada: fazer a academia apertada funcionar.

As duas chamadas anteriores

Em maio passado, o Supremo Tribunal Federal acatou um dos dois recursos apresentados pelo advogado de Basile, Sergio Monaco, que afirmou que a declaração de início das obras era suficiente e não a permissão de construção para reformar os prédios que antes abrigavam a Avantgarde.

No entanto, ao mesmo tempo, os juízes supremos declararam inadmissível um segundo recurso, ou seja, sobre o aumento da carga urbana devido à criação da Virgem. O Supremo Tribunal Federal confirmou que não era de sua competência e, portanto, determinou definitivamente os meios de revisão que deram direito ao parecer do procurador-geral em janeiro passado.

E é justamente esse precedente que, segundo o juiz de instrução Pilatos, foi condenado a impedir a liberação do confinamento “com a reafirmação da convicção de que não existiam muros em Mora e de que não houve agravamento apreciável do pré- carga urbana existente “.

Tempos excessivos

Ao mesmo tempo, o juiz destacou a “excessiva duração da fase de investigação preliminar sobre a continuação da detenção, o que leva a uma grande frustração dos direitos de defesa”. Treze meses se passaram e, como escreveu o juiz, “Uma vez que o perigo de colapso originalmente temido (que é a razão para a apreensão inicial) foi excluído, a duração excessiva da desapropriação é considerada para criar uma disparidade objetiva entre o real a protecção necessária e as repercussões protectoras e práticas decorrentes da paralisação total da actividade produtiva (trabalhadores, empobrecimento da empresa, etc.).

solução possível?

O juiz, mesmo que não faça parte de suas atribuições, sugere um método. O agravamento da carga urbana foi determinado pelo Ministério Público e pelo Tribunal no maior aproveitamento das obras de urbanização (redes de esgoto, estradas, etc.) em relação ao antigo ginásio localizado no prédio. Nesse ponto, o juiz de instrução escreveu: “O curso de retomada imediata das atividades pode se dar pela limitação numérica do fluxo do público ou pela limitação das atividades esportivas que podem ser praticadas concomitantemente a fim de conter a exploração dos serviços dentro dos limites da carga urbana pré-existente. ”

No entanto, esta questão não pode ser resolvida em tribunal. Cabe à Virgin Active e à Basile entender se a rota é viável. Se a Virgin decidir legitimamente sair de Palermo, será um prejuízo grave para o empresário, a empresa e os funcionários que perderão seus empregos. “Rizk nos deixa perplexos e amargurados. Em jogo estão a vida e o trabalho das pessoas”, comenta o advogado Sergio Monaco.



