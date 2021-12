Obras de Vincenzo Mascoli para as artes e ciências Pictures

A iniciativa foi apresentada esta manhã no foyer do Teatro Municipal de Rovo di Puglia “Ciência na vida na arte”, o projeto promovido por Grupo Itel de saúde, o resultado da colaboração exclusiva que Apulian assinou com o conhecido artista contemporâneo Vincenzo Mascoli.

frequentou vernissage Politécnico de Bari, Prefeito de Ruvo Pasquale Chico com membros do conselho Monica FilogranoE Luciana de BisgliE Nico CorsiE mariantonita corsi; Prefeito de kurato Corrado de Benedetes Acompanhado pelo Vice-Prefeito, Senador Angela Peroli Junto com a imprensa, são citados os nomes da comunidade científica, acadêmica, cultural, econômica e institucional. Para homenagear a casa patrocinadora, fundadora e presidente do Grupo Etel, Leonardo Diafri.

Na série de obras inéditas, criadas pelo artista para a empresa, a união entre arte e ciência é reinterpretada, resgatando o sentido profundo de quarenta anos do grupo Itel – Itelpharma – Linearbeam a serviço das ciências da saúde e da vida. O evento oficial de divulgação do projeto ao público representou uma oportunidade de envolvimento com a comunidade e região, e abriu a entrada para um ano fulcral que assinala o quadragésimo aniversário da atividade do grupo, na prossecução de objetivos importantes e ambiciosos. Os objetivos levados a cabo pela empresa nas áreas científica, tecnológica, médica e radiofarmacêutica. Particularmente entusiasmado com a adesão e, sobretudo, com a percepção da participação de representantes empresariais, para sublinhar o valor estratégico das sinergias público-privadas que representam o motor e o motor do crescimento, desenvolvimento e competitividade das economias regionais. O propósito de integração entre empresas, autarquias locais e universidades concretizadas através de projectos de grande envergadura e grande investimento em capital humano, na formação e transferência de competências à disposição da sociedade e investigação, representa a melhor prática do grupo. O consenso é reconhecido como um paradigma exemplar e de base ampla sobre o qual lançar as bases para importantes sinergias público-privadas futuras.

Leonardo Diafri Anuncia que até 22 de junho do próximo ano Acelerador de prótons (Projeto ERHA)As máquinas inovadoras que tornarão mais eficiente a terapia de prótons para o tratamento do câncer, estarão prontas para serem transportadas de Ruvo di Puglia ao Irccs Center do Norte, que contém as ferramentas indispensáveis ​​para a verificação de protocolos e para a obtenção de certificados / marcas não utilizáveis na clínica do hospital. Além disso, novamente a partir de 2022, o Itel se moverá em direção aos “teragnósticos”, um grupo de procedimentos em medicina nuclear em que o diagnóstico e o tratamento são combinados. Lembre-se, aliás, da recente aquisição de uma licença para explorar a patente do novo radiotraçador 18F-JK-PSMA-7, um composto marcado com flúor-18 que se liga especificamente ao antígeno prostático PSMA. A patente, de propriedade do Instituto Max Planck de Inovação de Munique e da Universidade de Colônia, refere-se à recente descoberta de uma molécula usada em diagnóstico por imagem para a investigação específica de doenças oncológicas relacionadas à próstata, cuja licença foi concedida mundialmente a multinacionais empresas. C-Spect e Itelpharma para a região europeia da Itália, Espanha e Portugal. Diaferia faz questão de frisar que o desenvolvimento da empresa decorre de uma consistente e sólida parceria estratégica regional com a Universidade de Bari e a Politécnica de Bari e da sinergia com as realidades nacionais. (Cooperação para pesquisa e desenvolvimento com Don Calabria em Negrar) Irccs e internacional (ETL está localizado no Oriente Médio). prefeito De Benedetes A estreita ligação do Itel com a região é sublinhada pela oportunidade que é proporcionada às gerações mais novas, e também pela alternância entre escola e trabalho, de adquirirem competências que se pretende utilizar no sul onde não existe um setor industrial forte. . Essa deficiência contribui para a fuga de cérebros. prefeito Tcheco Destaca a importância de incluir empresas de qualidade como a Itel em uma rede de empresas conectadas e especializadas em produtividade que fomentam o talento em seu próprio território. Nesse sentido, há um diálogo entre o município e a região para o planejamento da zona industrial e o estabelecimento das cadeias produtivas que são consideradas recompensas pelo Programa Nacional de Nutrição. Senhores ilustres clamam pela necessidade de tornar a Puglia competitiva em tecnologia e ciência piaroli.

após as intervenções, Vincenzo Mascoli Mostra o caminho da exposição começando com gráficos brilhantes e terminando com lO primeiro trabalho do autor (140 x 170): À luz do processo criativo do artista, que deu significado a cada marca, linha e pincelada. As pinceladas transcendem as linhas dos nus, masculinos e femininos, de acordo com um desenho harmonioso em aparente dissonância. “Este é um trabalho totalmente representativo de mim”, afirmou Masculi. «As pinturas – que escrevem a partir de Itel -, foram apresentadas, em meios mistos em papel 50×70, durante apresentação temporária juntamente com a primeira obra do autor, uma tela maciça 140×170. A produção em edição limitada surge a partir de propostas de projectos de investigação e desenvolvimento realizados por o grupo, orientado ao longo dos anos para perseguir as fronteiras do progresso e inovação médica e tecnológica. O conceito criativo surge nas sinergias entre linguagens figurativas e experiências técnicas, das quais se inspira a dinâmica da “matéria” nos “materiais”: os sujeitos são os corpos e os seres vivos atravessados ​​por partículas de luz e alimentados pelos feixes de luz. cor. A ideia da transformação humana, orgânica e antropológica, é apresentada em constante desenvolvimento, tensão, mudança. O projeto é uma experiência de contação de histórias coral com alto valor simbólico, mas também e sobretudo social, onde – literalmente, com flashes nítidos na tela – fio vermelho Tem como objetivo conectar e conectar a missão e a realidade dos negócios da Itel, Made in Italy, destacada no mundo, ao território, à sociedade, ao público. Uma história intensa e moderna, que tem como centro a relação ancestral entre ciência e arte, motor do desenvolvimento cultural das sociedades ao longo dos séculos, e que a empresa celebra, através desta iniciativa, como um elemento essencial no desenvolvimento da povos, um evento intenso do espírito de inovação, ao longo de quatro décadas, que mexeu com o grupo Itel, está em busca das perspectivas de futuro, do progresso e do bem-estar das pessoas. Da vanguarda científica ao figurativo: vai-se delineando um percurso cultural no qual o corpo humano se torna objeto de estudo a serviço do artista, que, atuando com mão de refinamento cirúrgico, possui em certa medida ciência e ciência. . Metodologias tecnológicas industriais, para criar obras de fronteira originais, buscam a ligação ancestral entre pintura e anatomia, e visualizam as nuances sensoriais da vida. Nessas obras, testemunhamos a configuração plástica da gramática tensa do corpo humano, à medida que cada busca, cada pergunta, cada reflexão, cada energia e cada resposta possível convergem para a tradução de tratos figurativos. A primazia do signo e a mistura do corpo, deixando a mistura de cores ditada pelo subconsciente para movimentar o fluxo da energia vital dos gráficos, segundo um termo acompanhado da necessidade de identificar extremos composicionais, voltando às origens , na frente de modelos anatômicos clássicos. Em suma, no confronto com a ciência da vida, a própria arte torna-se uma força vital. Numa experiência artística semelhante, o sentido imaginativo expresso pelas obras confunde-se com a vida do observador, numa passagem eterna, inextricavelmente ligada aqui e agora a uma metafísica distante. A trama tecida nos desenhos irradia-se pelos signos, cujos corpos e temas se transformam em ícones da migração global do Mitarel, à medida que cada gesto cheio de piedade ganha valor. lembre-se da vidaPara nos lembrar do objetivo final e do destino de todo estresse e impulso humano: prolongar um estado de bem-aventurança na saúde, preservar a energia do corpo, cultivar o espírito e nutrir a mente. Uma viagem perfeita, onde partículas de espírito passam pela matéria, onde partículas de cor se separam e se misturam para dar essência a visões ideais, transmitidas a partir da matemática da inspiração, o grupo Itel persegue o nobre intuito de unir o país. Com ele, para uma meta que constitui o ponto de partida e o ponto de partida para um desafio industrial previdente e ambicioso no campo da saúde e da ciência. ”