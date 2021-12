Comentário do chefe da medicina nuclear em Belluno

Belluno – Depois que uma tempestade estourou em torno de seu caso, Sergio Pesoli, Médico Sênior de Medicina Nuclear em Belluno Ele havia retirado seu recurso no-vax contra a empresa de saúde e enviado um comunicado explicando sua posição: “Eu gostaria de enfatizar – ele escreveu – que Eu não sou contra vacinação Está previsto na lei e é claro que pretendo respeitar, como sempre fiz, todas as disposições da lei e especialmente as aplicáveis ​​em matéria de saúde. ”

Desde então, foi no último dia 17 de maio, vários meses se passaram. Mas Besoli continuou a recusar a vacina antivírus E depois das investigações de Ulisses Dolomiti, comentou. O nome do médico-chefe veio com o grande apelo da advogada Andrea Colli a que se juntaram 62 pessoas: 52 funcionários da Ulss Dolomiti (médicos, enfermeiras e OSS), 4 da Valbelluna servizi srl (Borgo Valbelluna), 4 da Feltrina ( Feltre), 1 Um da Fundação Meano Rest Home (Santa Giustina) e um de Le Valli scs (Longarone). Foi-lhes solicitado que “fizessem as medidas necessárias e suficientes para declarar o direito dos requerentes de escolherem livremente entre a vacinação ou não, sem que isso conduzisse à suspensão do trabalho sem remuneração ou rebaixamento do posto”.

O juiz indeferiu ao invocar o Decreto 44, de 1º de abril (que virou lei em 25 de maio), que exige e ainda exige que os profissionais de saúde sejam vacinados como pré-requisito para o exercício da profissão. Mas antes mesmo de ler o julgamento, os três candidatos se autodenominaram.

“É para vos informar – escreveu Sergio Pesoli na carta a Ulysses Dolomiti – que já comunicou ao advogado Desejo abandonar o recurso proposto, no interesse de outras pessoas, bem como no meu próprio, para com esta empresa e, consequentemente, a minha decisão de desistir de qualquer acção relacionada com a vacinação para as profissões de saúde exigida pelo Decreto-Lei 44 de 1 de Abril. ”

O chefe do Departamento de Medicina Nuclear foi o primeiro e único candidato a se distanciar de apelo geral. Uma mudança abrupta de curso que ele justificou dizendo que houve um mal-entendido com base nesta ação legal: “Devo acrescentar que enquanto aguardava a vacinação, percebi que o único objetivo do recurso proposto era esclarecer os limites e obrigações estipulado na lei sobre este assunto, e certamente não para expressar sobre minha oposição absoluta à vacinação. ” Mas, especificamente no prefácio do apelo, Procuradora Andrea Cooley Para isso francamente Os candidatos ‘optaram por se recusar a administrar a vacina’ Pfizer-BioNTech covid-19 ‘ E “eles não têm intenção de se vacinar nem em um futuro próximo, sabendo que não se sabe qual vacina será ‘introduzida’ no período pós-decisão”.

Posição contrária à do médico chefe, pelo menos de acordo com sua versão dos fatos: “É inconsistente com minha vontade declarada – como ele especificou – não me vacinar ‘nem mesmo em um futuro próximo’, e pretendo em facto de cumprir as normas que foram emanadas de protecção da segurança pública que são, entre outras coisas, outra, um dos princípios que me inspiraram e motivaram no exercício da minha profissão e que se expressa constantemente nas tarefas que me são confiadas. ” No entanto, Besouli nunca foi vacinado e Ulss Dolomiti, após verificar a ausência de certas obstruções (por exemplo, condições clínicas adversas) Deixe ele em casa sem pagar.