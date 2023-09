A ciência senta-se à mesa em Orvieto, entre consciência e responsabilidade

L.C.C.

Orvieto (Terni) – tema único no centro. luxo. E saúde. Mental e físico. Tudo começa com o estilo de vida certo. É prevenção. Este é o argumento que acompanhou a discussão, por um lado, especialistas e estudiosos, e, por outro lado, os utilizadores, especialmente as gerações mais jovens. A reunião é intitulada “Ciência à Mesa”. “Conscientização e Responsabilidade” foi organizada em Orvieto. No Palácio Kweli. Uma oportunidade para refletir sobre a necessária mudança no ritmo de comunicação entre os utilizadores, o mundo académico, os profissionais de saúde, os especialistas e a publicação científica,

Os homens de ciência têm ao seu lado muitos anos de formação especializada – que deve, por vezes, ser enriquecida com uma sensibilidade adicional no trato com o utente, de modo a sensibilizá-lo e motivá-lo a melhorar a sua qualidade de vida, sabendo que cuidar também significa cuidar, enquanto os usuários devem ser, principalmente os mais jovens, que possam confiar no médico, no professor e na instituição. Só assim, de facto, poderão adotar conscientemente comportamentos diários, à mesa e fora dela, que visem a preservação da sua saúde e bem-estar no presente e no futuro.

O encontro foi organizado pela Fundação Cotarella e pela Orvieto Lifestyle Federation por ocasião do Evento de Gosto, Arte, Ação e Inovação da Cidade de Orvieto. Uma oportunidade para refletir sobre a necessária mudança no ritmo de comunicação entre utilizadores, mundo académico, profissionais de saúde e especialistas, e na publicação científica, que exige menos entusiasmo e mais consciência.

A Assessora de Escolas e Políticas Sociais do Município de Orvieto, Alda Coppola, abriu o evento com uma saudação corporativa, enfatizando o fortalecimento da relação entre pais e escola. “As crianças são embaixadoras das boas práticas e devemos educá-las para que no futuro se tornem cidadãos conscientes mesmo à mesa.” A conscientização também vem da produção agrícola, como afirma Albano Agapiti, presidente da Coldiretti Umbria. “Os agricultores diretos – disse o Presidente – são essenciais para a qualidade e sustentabilidade dos alimentos. O agroturismo na Úmbria está a acelerar esta luta, proporcionando experiência direta ao consumidor final, juntamente com quintas educativas que são verdadeiros promotores da educação alimentar baseada na natureza.

“A inovação e a tecnologia são cruciais para enfrentar os desafios atuais – como as alterações climáticas”, acrescentou. Este tema também está no centro das atividades do Slow Food, que fez da lentidão a sua filosofia. Representado pela sua presidente, Bárbara Nabini, que destacou a importância da relação entre alimentação, saúde e mudança cultural. Os projetos do Slow Food promovem a interação homem-ecossistema, a proteção da terra, dos animais e da diversidade de sabores. Isto porque a relação entre nutrição e saúde não diz respeito apenas ao indivíduo, mas também às interligações entre os indivíduos, a sociedade e os ecossistemas. As instituições e a política devem responder aos imperativos ambientais e envolver a sociedade civil para enfrentar os desafios relacionados com o ambiente e a saúde, enquanto as novas gerações procuram soluções éticas e ambientais que se relacionam acima de tudo com escolhas alimentares e uma alimentação saudável.

Massimo Bracaccia, Diretor do Departamento de Medicina Geral e Medicina de Emergência do Hospital de Orvieto, enfatizou o impacto destas doenças associadas a um estilo de vida pouco saudável, como a obesidade e as doenças cardiovasculares, que estão amplamente difundidas na sociedade atual. “Os meios de comunicação social desempenham um papel importante na determinação dos hábitos alimentares dos jovens – e apelo às escolas, instituições e associações para que continuem a espalhar a mensagem de um estilo de vida saudável, incluindo aspectos nutricionais e actividade física, para enfrentar a epidemia”, afirmou Bracaccia. . – Distúrbios e doenças relacionadas à alimentação, como obesidade e hipertensão arterial Sangue e diabetes. Falando sobre a mídia, a psiquiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione destacou a importância da conexão entre ciência e saúde, principalmente no que diz respeito aos problemas alimentares e de doenças. “A pressão mediática – como declarou Dalla Ragione – e as “modas alimentares” têm um impacto negativo sobre os jovens. Anteriormente pensava-se que era uma doença ligada ao sexo feminino, mas os dados mostram que dentro de alguns anos não poderemos mais falar de uma doença relacionada com o género. “A comida tornou-se um problema e um perigo para milhões de pessoas em todo o mundo.”

Por Stefano Lucarelli, Diretor Interino. Transtornos Alimentares UFC Ausl Toscana Centro “Conscientizar” também significa saber quando procurar ajuda. “Comportamentos que alteram o funcionamento do corpo e da mente, e ansiedade constante em relação à alimentação. São transtornos graves que afetam a todos e nada têm a ver com sexo”, afirmou, lembrando a importância dos familiares no processo de tratamento. podem ser tratadas, e a conferência, os cursos e as atividades de hoje promovidos pela Fundação Cottarella, em Por exemplo, nos lembram disso.” A prevenção é mencionada diversas vezes ao longo dos trabalhos, pois a prevenção desempenha um papel importante no tratamento de doenças “crônicas” doenças, tema que também é abordado no Hospital San Raffaele, onde trabalha a Dra. Anna Ugliari, especialista em psicopatologia adolescente, na Universidade de San Raffaele Vita Salute. Com adolescentes e crianças com diabetes tipo 1. «Com o apoio do Prof. . Lucarelli, precisamos reconectar a “unidade de controle”, ou seja, a nossa mente, com o corpo e criar a nossa própria identidade não ligada à doença, mas a uma perspectiva futura do projeto de vida, que entre outras coisas é o que Verdelus serviria. Uma proposta: um lugar de lentidão e possibilidade, de algo crescendo, de retorno à natureza, onde meninos e meninas possam descobrir o que querem do seu futuro. Um sinal de esperança”, concluiu o Dr. Ugliari. Enrica Ricci, Diretora Interina do Serviço de Planeamento da Rede de Serviços Sociais, Integração Social e de Saúde da Região da Úmbria, explicou que entre as diferentes atividades que a Fundação planeia estão também a prevenção e as pequenas e grandes intervenções. “A Umbria tem um protocolo ativo para promover estilos de vida saudáveis ​​e corretos, onde também são implementadas atividades de prevenção nas escolas e nos locais de trabalho. Um indivíduo é saudável se todos os aspectos da sua vida forem saudáveis.”