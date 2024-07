Ásia E Fotos da Sony O filme será exibido pela primeira vez Voe-me para a lua – dois lados da lua, Que será lançado oficialmente em todos os cinemas no dia 11 de julho. A entrada na sede da Agência Espacial Italiana é permitida a partir das 18h45.

em 20:00 Presidente da ASI Teodoro Valens A projeção será exibida. Ele também estará presente na préviaAstronauta italiano Umberto Guidoni.

O filme é produzido pela Apple Original Films e Sony Pictures e distribuído na Itália pela Eagle Pictures Voe-me para a lua – dois lados da luaEstrelado por Scarlett Johansson e Channing Tatum, é uma comédia dramática inteligente e emocionante ambientada no contexto do histórico pouso da NASA na Lua: a Apollo 11.

A protagonista Kelly Jones (Johansson) é um gênio do marketing contratado para melhorar a imagem pública da NASA e organizar um falso pouso na Lua como plano de backup caso a missão falhe.

Kelly Jones entrará em confronto com Cole Davis (Tatum), o diretor do programa de arremessos, causando o caos em seu já difícil trabalho.

O trailer oficial está disponível abaixo conexão.

Nota: Os lugares no salão são limitados, pelo que serão aceites reservas até que os lugares estejam ocupados. A confirmação da sua reserva será enviada por e-mail no dia 5 de julho à tarde e seguirá a ordem de recebimento das reservas.Por se tratar de uma prévia, gostaríamos de ressaltar que não será permitido o uso de celulares ou equipamentos que permitam filmar e/ou tirar fotos na sala e também não será possível compartilhar conteúdo nas redes sociais até a data de proibição que você encontrará indicada no ponto 7 do formulário Registre-se..

Assessoria de Imprensa da ASI – Agência Espacial Italiana