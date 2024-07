Obsessão pelo envelhecimento da pele: o que dizem os especialistas

No Reino Unido, o aumento do uso precoce de Soros anti-envelhecimento E Peeling de ácidos Entre os jovens, tem suscitado preocupações entre os dermatologistas. Na Itália, os nossos filhos parecem ser influenciados por esta “obsessão” de enfrentar o processo de envelhecimento da pele. Mas o que está por trás desta tendência e quais os riscos associados ao uso indiscriminado de cosméticos? Vamos falar a fundo sobre a obsessão pelo envelhecimento da pele.

Atenção dermatologistas

A doutora Laura Colonna, especialista em dermatologia do Instituto Dermatológico Idi da Fundação Immacolata Irccs de Roma, destaca um aumento significativo entre os jovens, ainda antes da adolescência, no interesse pela perfeição estética. A tendência é alimentada pelas redes sociais, especialmente pelo TikTok, onde os influenciadores costumam promover tratamentos cosméticos para uma pele perfeita. lá Vitamina Ao vitamina C E ácidos esfoliantes comoÁcido glicólico E aÁcido salicílico É especialmente popular.

Diferenças no tipo de pele

É importante observar que nem todo couro é igual. Por exemplo, durante a adolescência, muitas crianças enfrentam problemas relacionados com…amor jovem. Isto pode ser devido a alterações hormonais que afetam a produção de sebo, causando a formação de comedões, pápulas e pústulas. Outros podem ter pele particularmente sensível, propensa a alergias ou dermatites.

Riscos de fazer você mesmo

O uso descontrolado de cosméticos pode representar riscos significativos à saúde da pele. O que pode ser eficaz para um tipo de pele pode causar danos a outro. Por exemplo, o uso de produtos com vitamina A ou ácidos esfoliantes sem supervisão médica pode causar dermatite de contato irritante ou alérgica, deixando a pele vulnerável à hiperpigmentação ou hipopigmentação.

Dicas de especialistas para cuidados com a pele jovem

Os especialistas recomendam uma rotina de cuidados com a pele que atenda às necessidades específicas de cada indivíduo. Visitar um dermatologista pode ajudar a identificar problemas de pele e estabelecer uma rotina adequada. Para quem tem pele saudável, basta limpar regularmente o rosto com produtos de limpeza suaves, além de usar proteção solar adequada.

A verdade sobre o protetor solar

A proteção solar é essencial para prevenir o envelhecimento da pele e o risco de câncer de pele. No entanto, nem todos os protetores solares são criados iguais. É importante escolher a proteção adequada ao seu tipo de pele e necessidades específicas, evitando a exposição solar nas horas mais quentes e utilizando lâmpadas bronzeadoras que aumentam o risco de lesões na pele.

Conclusão sobre a obsessão pelo envelhecimento da pele: Priorizando a saúde da pele

Concluindo, embora seja compreensível desejar uma pele saudável e brilhante, é importante contar com a orientação médica e evitar o uso indiscriminado de cosméticos. Proteger a pele do sol, seguir uma rotina de limpeza adequada e consultar um dermatologista caso tenha algum problema são as chaves para uma pele saudável e jovem a longo prazo.

