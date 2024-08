Como uma dieta que imita o jejum revolucionará a Calábria?

Viver mais? Apenas em Calábriaou aproximadamente. Graças à significativa contribuição económica do Município de Farapodio, na província de Reggio Calabria,… Fundação Walter Longo “Estamos prontos para lançar, pela primeira vez em Itália, um estudo inovador sobre os efeitos daDieta para longevidade“, criada pelo famoso professor Walter Longo.

Este estudo visa reduzir a massa gorda e melhorar a composição e função corporal, impactando positivamente a idade biológica e a saúde geral da comunidade participante.

Estudo: Uma abordagem nutricional revolucionária

o projetocom duração de seis meses, oferece três caminhos possíveis para os participantes:

1. Dieta para longevidade: Uma dieta inspirada nos centenários do sul da Itália, que envolve um ciclo alimentar que imita o jejum a cada três meses.

2. Uma dieta que imita o jejum: Um protocolo nutricional de cinco dias, totalmente vegetariano e de baixa caloria, realizado a cada três meses.

3. Conselhos nutricionais gerais: Baseado em diretrizes italianas ou internacionais, com opção de mudança para a Dieta da Longevidade após os primeiros seis meses.

O estudo realizado por Valter Longo visa melhorar o envelhecimento. o Renomado biólogo e pesquisador Ele é famoso por seus estudos nas áreas de longevidade e ciências nutricionais. Longo nasceu em Gênova, Itália Professor de Biogerontologia e Diretor do Instituto de Longevidade da Universidade do Sul da Califórnia (USC) em Los Angeles. Ele recebeu seu doutorado em bioquímica pela mesma universidade e dedicou grande parte de sua carreira a isso Estudar os mecanismos do envelhecimento e como eles podem ser afetados pela nutrição.

Longo é particularmente conhecido por desenvolverDieta para longevidade“, uma dieta inspirada nas Zonas Azuis (áreas do mundo conhecidas pela alta expectativa de vida).

O que é a “dieta da longevidade”?

A dieta da longevidade é uma dieta baseada em alimentos Sobre os hábitos alimentares dos centenários da Calábria e daqueles que vivem em regiões do mundo onde se registam taxas de longevidade mais elevadasO que inclui principalmente alimentos de origem vegetal, como grãos, vegetais, legumes e nozes, e consumo moderado de peixes, principalmente os pequenos.

Este modelo alimentar não só promove as tradições mediterrânicas, como também incorpora práticas científicas avançadas, como o jejum noturno de 12 horas e uma dieta periódica que imita o jejum, para promover a longevidade e reduzir o risco de doenças.

“Sistema de mímica de jejum”: regeneração celular e saúde

Como resultado de mais de vinte anos de pesquisa, a dieta que imita o jejum tornou-se um protocolo dietético comprovado para reduzir os fatores de risco associados ao envelhecimento e a diversas doenças. Os participantes farão um curso de cinco dias, com ingestão controlada de calorias, visando estimular processos de renovação celular e melhorar diversos marcadores de saúde.

Participação e monitoramento

O estudo será acompanhado por biólogos nutricionais especializados em dieta para longevidade. Os participantes voluntários começarão com uma consulta nutricional e coleta de sangue para identificar quaisquer fatores de risco.

Depois disso, serão submetidos a mais consultas nutricionais e exames de sangue ao longo de seis meses. Quem desejar poderá continuar com duas visitas opcionais nos meses seguintes.

Por que Calábria?

lá A escolha do Município de Varabudu não é uma coincidência. lá Calábria Ainda se caracteriza pela longevidade de sua população, característica influenciada por diversos fatores genéticos e ambientais. Estudos recentes e dados demográficos destacam que a idade média na região está em constante aumento, passando de 45,2 anos em 2020 para 45,5 anos em 2023com projeções indicando um novo aumento para 51,9 anos até 2065. Atualmente, aprox. 20,9% da população da Calábria tem mais de 65 anosEsta percentagem poderá crescer até 36,3% nas próximas décadas, um valor superior à média nacional esperada.

Este envelhecimento da população é acompanhado por um aumento da prevalência de doenças neurodegenerativas e doenças crónicas, especialmente entre os idosos. A área sendo “Isolamento genético“, nos permitiu especificar os detalhes Mutações genéticas Associada a estas doenças, como a doença de Alzheimer, demência frontotemporal e outras condições neurológicas raras.

Isto faz da Calábria um importante laboratório a céu aberto para o estudo e compreensão destas doenças. Através deste estudo, procuramos restaurar e valorizar o património alimentar que pode ajudar a restaurar a saúde e a longevidade na região.

Uma chance de viver melhor e por mais tempo

Participe disso O estudo representa uma oportunidade única para os cidadãos de Varabudu contribuírem para pesquisas que poderão revolucionar a compreensão da nutrição e da longevidade.. Os efeitos positivos esperados da dieta para a longevidade, aliados a práticas periódicas de jejum, poderão abrir novos horizontes na luta contra o envelhecimento e doenças associadas.

Com o apoio da Fundação Valter Longo e o compromisso da comunidade, Farapodio poderá tornar-se um modelo para outras cidades italianas e não só, na promoção de um estilo de vida que abraça a saúde, o bem-estar e a longevidade.