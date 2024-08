Pesquisa científica nas escolas. Oficinas e jogos para aprender

O Município de Milão participa na parceria composta pelo Cnr (coordenador), a Universidade de Insubria, o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Leonardo da Vinci, a Federação das Sociedades Científicas e Técnicas FAST e o Consórcio Italbiotec no qual, no âmbito do enquadramento do programa Horizonte Europa irá promover o Co.Science, um projeto que promove o diálogo entre Indivíduos, investigadores e diversos atores comunitários com especial atenção aos estudantes.

O Co.Science permitirá aos investigadores levar o seu trabalho para locais não tradicionais, partilhar paixão e compromisso com atividades, resultados e objetivos de investigação, e ouvir opiniões e expectativas partilhadas, especialmente as dos jovens.

Para além da colaboração entre instituições parceiras, o projeto também envolve as comunidades e vários atores que impulsionam a investigação e a sociedade civil, prestando especial atenção à inclusão e à igualdade de oportunidades. O evento principal do projeto será a Noite Europeia dos Investigadores 2024, no dia 27 de setembro. Em Milão, as iniciativas do dia acontecerão das 18h às 23h em dois locais: no Arengario da Piazza della Duomo e no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci (Via Olona).

No âmbito do programa Co.Science, haverá um calendário estruturado de atividades de divulgação nas escolas que permitirá aos investigadores entrar nas salas de aula e apresentar o seu trabalho a alunos e professores através de workshops, seminários e jogos educativos. As propostas visarão escolas de todos os níveis, do ensino primário ao secundário. O projeto promoverá formação específica de investigadores para os aproximar da teoria e da prática do envolvimento público em contextos de educação não formal, para estimular o hábito do diálogo e da escuta, para ir além da simples publicação de resultados científicos e para utilizar uma linguagem abrangente e abordagem. A metodologia também é orientada por associações da sociedade civil.