(ARC) Desporto: Anzil, financiamento de ginásio e ginásio Tarcento

(AGENPARL) – Roma, 21 de agosto de 2024

(AGENPARL) – Quarta-feira, 21 de agosto de 2024 Udine, 21 de agosto – “Com recursos adicionais disponíveis com

Forneceremos uma resposta para ajustar o orçamento de verão

Algumas candidaturas apresentadas pelas associações desportivas Tarcento

Que são classificados nos concursos de instalações desportivas:

Em particular imóveis para construção? Administração municipal

Tarcento virá para Asd CSI? Financiado em 200 mil euros

Serão utilizados até 200 mil euros para intervenções

Manutenção do salão de artes marciais administrado pelo Judô

“Koroki.”

O anúncio foi feito pelo vice-governador de Friuli Venezia Giulia

Uma delegação ao Sport Mario Anzel, no final do processo de fiscalização

Instalações com Consultor Desportivo e Obras Públicas

Município de Tarcinto Roberto Beltram.

“O distrito deve crédito à administração municipal

Tarcento, e em particular ao Ministério dos Desportos e Obras

Público, pelo empenho demonstrado no cuidado e

Manutenção e cuidado de instalações esportivas

Participe ativamente de licitações regionais: percebi que hoje

Pessoalmente durante a fiscalização estadual e posso confirmar isso

Financiaremos solicitações de contribuição para manutenção regular

“Estruturas”, confirmou Anzel, elogiando também

Às Associações Desportivas Tarsentino “para os brilhantes

Gerenciar o quê? Legado para apoiar o crescimento, desde

Treinamento e bem-estar da comunidade? E a região.”

Arco/episódio

ARC/EP/Dias

211958 24 de agosto