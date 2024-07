Francesca superou a doença, uma bióloga que acreditava na ciência

Seu marido Alessio Mirella fala sobre os últimos anos difíceis, da felicidade à tristeza e do futuro ligado a três filhos maravilhosos: “Infelizmente, Francesca sofreu uma doença longa e difícil que começou em 2018. Ela lutou muito nesses anos e no início foi parece que foi resolvido. “Aí a doença voltou e tirou nosso carinho.” Francesca acreditava muito na ciência e viveu intensamente essa batalha: “Ela era bióloga em San Raffaele em Milão, fazia pesquisas todos os dias e acreditava muito na possibilidade de combater essa doença. ”, enfatiza o marido.

O casal se casou em 2004. “Temos três filhos ainda pequenos: de 6, 9 e 15 anos. O período passado foi difícil e caracterizou-se por muitas mudanças no humor de todos nós. Após a descoberta da doença, houve uma recuperação significativa e vivemos em paz até junho do ano passado, quando o problema voltou a ocorrer.” A cinquentona nunca rompeu o relacionamento com Sefina e Bellagio: “Morávamos em Saronno, mas assim que possível.” possível estivemos em Sefina onde temos uma segunda casa, que continuamos a visitar nos fins de semana e feriados Francesca mal podia esperar para voltar ao seu país e decidiu ser enterrada no Cemitério de Sevina. na igreja paroquial às 15h30, precedido do Rosário. Pedimos que não comprem flores. Talvez doem aos seus filhos para os estudos.