Festival de Ciências: STEM arranca em maio, uma nova coordenação digital entre exploração espacial, inclusão e sustentabilidade

O Stream, um novo formato digital do Festival de Ciências, vai de terça, 18 a sábado, 22 de maio. Um programa repleto de reuniões, palestras e outros eventos interativos para refletir sobre o tema da exploração do espaço e analisá-lo de diferentes perspectivas, em uma linguagem informal e uma abordagem interdisciplinar. Quatro palavras-chave: pesquisa, economia, inclusão e sustentabilidade. Tudo está estritamente online. “O nome escolhido para este evento – explica Fulvia Mangili, diretora do Festival de Ciências – combina o termo Steam, que significa ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, e a palavra“ tentar ”novos caminhos e novas linguagens. sobre ciência para um público cada vez mais digital para obter informações e adquirir novos conhecimentos. ” O programa de aulas e cursos de mestrado do Stream Creator envolve a programação de eventos virtuais gratuitos. “Duas partes – Sabina Barocci, co-coordenadora do Stream – acrescenta: a agenda de compromissos gratuitos para falar sobre viagens espaciais, o tópico principal desta primeira edição, e Stream Creator, um rico calendário de salas de aula internacionais que lidam com publicações acadêmicas e The Creator Economia ”, é dedicado a Para jovens repórteres e criadores de conteúdo, mas também para entusiastas de comunicação na web simples que desejam uma carreira no setor

O Stream é um evento piloto desenvolvido dentro do projeto Festival 2.022 para Open2Change, o programa bienal de transformação digital para o Festival de Ciências financiado pela Fundação Compagnia di San Paolo. Entre os participantes está Erseilia Vodou Scarpetta, Oficial Sênior de Diversidade da Agência Espacial Européia; Mario Salati, Diretor ASI do Edifício do Telescópio Khufu; Raffaele Mauro, cofundador e sócio geral da Primo Space; Anna Gregorio, CEO da PicoSaTs, uma startup inovadora nascida dentro da Innovation Factory.