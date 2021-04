Nos últimos anos, os raios solares tornaram-se mais fortes e intensos. O aparecimento de erupções na pele torna-se muito frequente. Por isso, quando se aproxima a estação quente, é uma boa ideia saber se a nossa pele gosta ou não da exposição ao sol. Em alguns casos, pode haver a possibilidade de uma alergia verdadeira.

Em contato com o sol, vermelhidão e coceira podem ser sintomas de uma alergia subestimada, mas muito comum e difícil de reconhecer. Aqui está um guia sobre como reconhecer e tratar a sensibilidade ao sol.

Qual a sensibilidade do sol

A sensibilidade ao sol pode ocorrer repentinamente. É uma dermatite que apresenta três tipos diferentes de a origem:

A genética existe desde a juventude;

Da exposição excessiva ao sol.

Fotossensibilidade, associada ao uso de drogas ou outros produtos químicos (cosméticos e protetores solares).

Em qualquer caso, o sistema imunológico reage aos raios do sol vendo-os como “substâncias estranhas” no corpo. É por isso que revitaliza suas defesas.

Os sintomas de sensibilidade ao sol são muito semelhantes em todos os casos. Aparece com vermelhidão em algumas áreas do corpo e com aparecimento de urticária e, nos casos mais graves, fissuras, bolhas e bolhas, a pele exposta ao sol pode ser dolorida.

Vermelhidão e coceira podem ser um sintoma de uma alergia subestimada, mas muito comum e difícil de reconhecer

Se todos esses sintomas forem identificados, é recomendável evitar a exposição ao sol, principalmente durante as horas de calor. A proteção dos pontos mais frágeis (rosto, olhos, braços, tórax, seios) é essencial. Nesse caso, você pode usar proteção muito alta se exposto a óculos de sol.

No entanto, os filtros químicos não são recomendados, pois aumentam a sensibilidade e expõem ainda mais a pele. A exposição prolongada deve ser evitada e sempre deve ser feita de manhã cedo ou à noite.

Portanto, é uma boa idéia consultar um dermatologista ou alergista. Graças ao teste de fotossensibilidade e ao teste de captura óptica, o diagnóstico será determinado. Os tratamentos usados ​​para aliviar a sensibilidade são geralmente fototerapia ou terapia medicamentosa. O especialista poderá determinar qual tratamento é melhor e mais adequado para uma pessoa.

