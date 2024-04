Italian Food Design: “Food, People, Science and Creativity for Made in Italy”, conferência em Roma

Dia Nacional do Made in Italy

Design de comida italiana: “Comida, pessoas, ciência e criatividade do Made in Italy”

Terça-feira, 23 de abril de 2024 – Horário: 9h30 – Confindustria – Viale dell'Astronomia 30, Roma

“Italian Food Design”: universidades, instituições de pesquisa e empresas se unem para celebrar a excelência do know-how italiano por ocasião do primeiro Made in Italy Day

Na terça-feira, 23 de abril, o evento organizado pelo Cluster A.grifood N.azionale CL.AN contará com franquias que são sinônimos mundiais de qualidade, sabor e estilo italiano.

Cluster A.grifood National CL.AN, por ocasião do primeiro Dia Nacional da Industrialização na Itália (#Fabricado na Itália 2024), presentes “Design de comida italiana: comida, gente, ciência e criatividade para o Made in Italy”.

Em pleno evento científico e cultural que será realizado Terça-feira, 23 de abril, no salão Pininfarina da Confindustria, a partir das 9h30Excelência que representa qualidade, beleza e estilo italiano único e inconfundível em todo o mundo.

Projeto de comida italiana O mundo da investigação em ciência alimentar testemunhará um diálogo com o design italiano ao lado das empresas agroalimentares do nosso país. Uma oportunidade única que envolverá empresas, universidades, associações setoriais, a Academia ITS do Sistema Agroalimentar e o Made in Italy.

“A iniciativa – comentários do Presidente do Clu.ster A.grifood N.azionale CL.AN e do Presidente da Federalimentare, Paulo Mascareno – Sendo os primeiros a promover o “belo, o bom e o perfeito” da experiência italiana, fruto da criatividade e das raízes culturais das nossas empresas alimentares, veremos as empresas italianas como campeãs ao lado do progresso científico no domínio agrícola. – Setor de alimentação e design.

Eles participarão do trabalho Frederico EichbergChefe de Gabinete do Ministro dos Negócios e Made in Italy, Emmanuel MarconiPresidente do CTS Cl.uster A.grifood National CL.AN, Laura MongilloPresidente do Conselho do Sindicato Nacional dos Tecnólogos em Alimentos (OTAN), Stefania RuggieriPesquisador Sênior de Alimentos e Nutrição do CREA, Francisco SopioliEstúdio de designer de alimentos Chromosoma e professor de IED Roma, Marco BrambillaDiretor, Comunicações Corporativas e Relações Públicas Ferrero Italia Srl, Cristina GalinaDiretor do Barilla GRFlli Global Discovery Center, Laura de JaraVice-Reitor do Campus Pio Medico Roma, Daniele Rossivice-presidente do Cluster A.grifood National CL.AN, Arduino fratarcangeliPresidente da Associação RES Ciociaria, Georgia Ponettiferrari Farm Socitia Agrícola SRL, Nicoletta AmodeoPresidente da Federação das Indústrias, Pesquisa e Inovação e Diretor da Fundação Giuseppina Mai, Carlos HausmannDiretor Geral de Câmeras Agrícolas, Aurélio LatellaSócio Fundador Ettore Fieramosca da Equity and Private Ventures, Andrea PontarelliDiretor do ITAGG – Instituto Agrícola “Giuseppe Garibaldi” e da Academia Agrícola ITS de Roma.

Também será possível acompanhar o evento no YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChdPq6Y5-8lfTy2Vjc2cpOw