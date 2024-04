“Isso cria uma barreira no cérebro.”

O principal fator de risco para a demência, especialmente a doença de Alzheimer, é a idade. No entanto, em Plano genéticoA presença do gene responsável pela produção de uma proteína chamada apolipoproteína E (ApoE), em particularAbuE4Isso torna a doença mais provável. Mas nem todos os pacientes com ApoE4 desenvolvem a doença de Alzheimer, porquê?

Proteína fibronectina Um grupo de pesquisadores da Universidade de Columbia (Nova York) quis investigar o porquê, para ver se existem genes que modificam o efeito desse fator de risco. Em seu trabalho publicado na revista Acta NeuropatologiaEles analisaram dados de 11 mil pessoas e os pesquisadores descobriram que a expressão da proteína L Fibronectinaproduzido por genes, foi Os níveis são particularmente baixos em indivíduos portadores da ApoE4, mas que não desenvolveram a doença de Alzheimer. “A suspeita é que o gene que codifica esta proteína possa ser um fator crítico que influencia o efeito de risco da doença de Alzheimer e do declínio cognitivo associado à ApoE4”, explica. Alessandro PadovaniPresidente da Sociedade Italiana de Neurologia.

Análise do peixe-zebra Para validar o estudo observacional em humanos, cientistas modificaram geneticamente o organismo Peixe zebraorganismos utilizados para estudar doenças humanas de origem genética, confirmando que peixes com altos níveis de fibronectina evoluíram Alterações gliais e vasculares Muito semelhantes aos observados em toupeiras Pacientes com doença de Alzheimer. E eles descobriram isso também A redução da fibronectina em animais resultou no aumento da depuração amilóidemelhorando a doença.

Onde a fibronectina é encontrada? A fibronectina é geralmente encontrada em… Barreira hematoencefalica Em quantidades muito limitadas, mas o seu nível aumenta significativamente em pessoas com doença de Alzheimer. Segundo os autores da investigação, a fibronectina, se eliminada por uma mutação genética, poderia proteger aqueles que são portadores da ApoE4 de doenças neurodegenerativas. Como a fibronectina é um componente da barreira hematoencefálica, um tipo de filtro que envolve os vasos sanguíneos do cérebro e regula a passagem de substâncias, os cientistas levantaram a hipótese de que Ao modificar este filtro bloqueando a fibronectina, é possível evitar seu acúmulo no cérebro. READ Perder peso comendo mais: parece bobagem, mas é possível | Especialistas em nutrição chocam a todos

futuro Aonde essa pesquisa pode nos levar? “Podemos ser capazes de desenvolver novos tipos de… Tratamentos que imitam o efeito protetor do gene “Para prevenir ou tratar doenças”, explica. Kagan Kyzyl, estão entre os autores do estudo. “Se conseguirmos bloquear a produção desta proteína, podemos reduzir ou mitigar o risco de desenvolver a doença de Alzheimer não só nos portadores da ApoE4, mas também naqueles com outros fatores de risco”, acrescenta Alessandro Padovani, que também é Diretor da Clínica de Neurologia. do Spedali Civili de Brescia e Professor de Neurologia na universidade da cidade.

Estilos de vida No entanto, a investigação ainda é muito longa e serão necessários anos para perceber se é realmente possível criar um tratamento que imite a variante protetora. Hoje podemos fazer muito seguindo estilos de vida corretos: pressão alta, tabagismo, obesidade, diabetes, estilo de vida sedentário, consumo de álcool e baixa escolaridade estão entre os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer.

