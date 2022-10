Covid, adeus máscaras no hospital. Mas os médicos de Como discordam

O novo curso do governo visa arquivar as medidas anti-Covid, mas pelo menos nas máscaras no hospital, os médicos estão levantando barreiras. O novo executivo anunciou que não pretende renovar a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades de saúde. Além disso, estamos caminhando para o boletim semanal, não mais diário e parando multas de não mais de 50 peças, bem como reintegrando médicos não imunizados. Ações em que alguns dos principais defensores, notadamente o Forza Italia, expressaram cautela. Outros, especialmente a Liga do Norte, estão acelerando.

Na Lombardia, a conselheira de bem-estar Letizia Moratti convocou uma sala de controle composta pelos melhores especialistas amanhã à tarde. Os professores Andrea Guri, Giuliano Rizzardini, Paolo Bonfanti, Paolo Grossi, Fausto Baldante, Sergio Abrignani e Antonio Colliani – escreve o Departamento de Assistência Social em nota – serão solicitados a analisar decisões sobre o uso de máscaras em hospitais, na RSA e no a Unidade de Abastecimento Social e de Saúde em Lombard. Os indicadores regionais serão atualizados, também no que diz respeito aos julgamentos nacionais e à mudança do contexto epidemiológico.” Muitos especialistas em doenças infecciosas e imunologistas já levantaram dúvidas.

“Seria melhor enfatizar que sem as vacinas teríamos chorado milhares e milhares de mortos.” «Adeus ao Boletim Diário – comenta Gianluigi Spata, presidente da Associação Médica de Como – também não me surpreende porque sem contactos mais próximos e com tampões, os números são incorrectos e são muito subestimados. A reintegração de médicos não vacinados expirou no final do ano. Claro, seria melhor reiterar que sem vacinas teríamos chorado milhares e milhares de mortes. Mas o que mais me incomoda é a retirada das máscaras dos hospitais, RSAs e clínicas. O vírus ainda está lá, é claro que devemos aprender a conviver com ele, mas também devemos proteger os pacientes mais vulneráveis.” Muitos especialistas na linha de frente contra a Covid preferem não comentar. Por exemplo, Luigi Pusterla, chefe de Doenças Infecciosas da Sant’Anna ou Valerio Rossini, um pneumologista Valduce.



Gianluigi Spata



Ricardo Bertoletti



Doris Maccheroni



“Minha opinião é que faz sentido normalizar a epidemia e sair do estado de emergência – diz Riccardo Bertoletti, diretor de saúde de Valdús – não precisa mais de regulamentações extraordinárias, mas de gestão ordinária. eles, mesmo na área da saúde, até mascaram, pode ser superado. Por outro lado, acredito que a reinserção de médicos não vacinados é incorreta, punindo a responsabilidade de todos os demais colegas.”