O cientista que ouve as plantas: “Novas Fronteiras” – Corriere.it

A partir de Leonardo Cavo

Monica Gagliano: «Demonstrei empiricamente que sou capaz de aprender e recordar acontecimentos passados, de mostrar e partilhar a sua inteligência. De certa forma, também estamos nos tornando cada vez mais vegetais”.

Monica Gagliano é uma das pesquisadoras que mudou radicalmente a forma como pensamos a vida. As plantas falam? Eles estão falando com a gente? E a planta em nós? Professora de ecologia na Austrália, ela chega ao mercado italiano com um best-seller mundial que a Nottetempo acaba de publicar intitulado Foi assim que a planta falou. Se Stefano Mancuso, que trabalha há muito tempo com Gagliano, nos ensina a inteligência das plantas, então através deste livro aprendemos algo sobre sua sensibilidade e afeto. Algo revolucionário: a questão não é se as plantas podem se comunicar, mas se elas podem nos ouvir. A literatura sobre a inteligência vegetal, ou sobre a metafísica que a reconsidera como uma subjetividade complexa, parece estar se proliferando.





O que essa pesquisa acrescenta à discussão?



a ciência acrescenta. A ciência da inteligência vegetal. O meu trabalho centra-se na comunicação das plantas, sobretudo sonoras, mas também – e talvez acima de tudo – nas suas capacidades cognitivas, porque demonstra empiricamente que as plantas são capazes de aprender e recordar acontecimentos passados. Não estou me referindo à passagem das estações ou à reação aos ritmos circadianos (um girassol segue o movimento do sol e lembra para que direção ele vira), mas estou me referindo ao aprendizado de novas experiências, que não são necessariamente (ou imediatamente) relevantes para a vida. , mas uma planta pode aprender se olhar para eles dessa maneira. Acho que um dos elementos que caracterizam meu livro é a união hesitante, pelo menos no início, entre ciência e metafísica pura. Digo hesitante porque a ciência tem seu próprio símbolo e a metafísica não faz parte dele. No entanto, ao falar da subjetividade das plantas, é imperativo que entendamos quem é o ator, e falando de inteligência não humana, que entendamos quem são essas outras pessoas inteligentes que aparecem e compartilham sua inteligência. Então eu quero empurrar os limites em direção a um tipo muito novo de ciência que eu ainda nem sei como definir, mas isso combina ciência empírica com metafísica – a alma, podemos dizer – e os faz falar. Talvez esta seja a nova fronteira."

No livro, ele afirma: “O experimento no recife provocou um conflito interno dentro de mim, motivado pela percepção de que, para mim, não havia nenhum caso científico relevante que justificasse matar outro organismo. Isso resultou no problema de como conduzir minha pesquisa científica sem massacres.

Aqui, quais são os limites éticos na busca científica da vida?



É uma grande questão. O que entendemos por ética? O que queremos dizer com limites morais? Não existe apenas o ser humano, o grupo ou a sociedade que faz certas leis morais, mas também existem outros agentes, outros participantes não humanos. A pesquisa científica não é feita por humanos sobre a vida, mas é feita por humanos (às vezes) com a vida. E se isso acontece em cooperação – dentro da natureza relacional – então a vida deve ter o direito de falar. Ele deve ser capaz de dizer sua palavra. Quando comecei a trabalhar com plantas, por exemplo, no final do experimento eu as dei de presente. A cocriação é o que chamamos de ciência. E acredito que a ciência moderna, filha do Iluminismo, ainda tem uma imagem colonial de si mesma. É tudo sobre a conquista. Falamos em conquistar os limites do que é aceitável. Mas se não se trata de conquistar limites, mas de co-criar com a vida usando o código de conduta de forma relacional, então o código está em constante evolução com a vida e não com a vida. É uma oportunidade para a ciência e devemos apreciar a exploração dentro da área relacional. O que está fora disso é má ciência.”

A ideia de ouvir plantas é repetida várias vezes no texto, e parece ser uma tentativa complexa de reunir misticismo, biografia e pensamento científico. Mas é realmente possível “ouvir uma planta” no dia a dia?



"Não é apenas uma ideia. Ouvir plantas é possível e é muito bom. Ouvi muitas plantas, especialmente durante o confinamento, e isso foi muito reconfortante. É uma prática que pode ser cultivada como meditação, ioga, corrida . É obviamente muito estratificado, mas em um nível básico." Basta ter um microfone e um pequeno gravador; no laboratório, com os equipamentos mais avançados, a definição é maior, mas no nível elementar você só precisa encontre uma bela árvore grande (porque isso é mais fácil) e grave com um microfone. E assim, a partir daí, passe um tempo com esse outro e uma conexão extraordinária se estabelece com ele, o que causa aspectos de nós que estavam adormecidos ou em silêncio por um longo tempo para se abrir. Então, quem sabe. Se você está praticando acalmar sua mente, pode não precisar mais – a tecnologia é apenas uma extensão de nossos corpos. Talvez em algum momento seja suficiente apenas sentar e ouvir a planta. Eu sei que tudo parece meio hippie, mas não é nada. É uma prática muito concreta, a ponto de receber muitos comentários de pessoas que leram o livro: "Eu também e essa planta fala para mim." O incrível número de pessoas Especialmente aqueles que ouvem as plantas como uma prática diária. O tabu e a vergonha que o cerca devem ser removidos, porque faz parte do nosso ser humano aqui e em sua relação com os outros."





O que significa “semeie em nós”?



“Literalmente significa a planta que está dentro de nós. E quero dizer de uma forma física muito profunda – o corpo que fizemos, a respiração que nos move e nutre nossos corpos. Temos essa ilusão, a perspectiva muito moderna e ocidental, que é habitar corpos selados pelo mundo exterior. Ao contrário, nossos corpos são sistemas abertos e permeáveis ​​interagindo com o exterior através da incorporação de outros, neste caso plantas. no livro, integramos a essência, espírito ou espírito que está na planta. Nesse sentido, então, nos tornamos coletivos, dentro do mundo psicológico em que o corpo é constantemente feito, remodelado e inventado por muitos. Então a questão surge: O que é o homem? O homem não é um grupo? Depois há o aspecto metafísico do corpo, que é revivido por um espírito que não é apenas um ser humano. A planta em nós é um componente muito importante do que nos faz humano e, no entanto, parece ser o mais negligenciado e esquecido. Respiramos plantas, comemos plantas, de certa forma nos tornamos cada vez mais vegetais”.





É um livro muito pessoal, no qual a vida humana é completamente repensada. Podemos entender as plantas com racionalidade científica ou precisamos de um ato final para questionar o antropocentrismo? Então aprenda a pensar em vegetais.

"Estou um pouco confuso com sua pergunta porque me parece que podemos fazê-lo cientificamente e racionalmente ou abandonando o antropocentrismo, ou seja, os dois são mutuamente exclusivos. ser um método muito poderoso, então por que se livrar dele?" Na minha opinião, só podemos ser antropocêntricos: o ser humano é o centro de nossa experiência, porque somos humanos. No entanto, isso não significa que não podemos ter empatia uns com os outros. Quando a centralização é usada A humanidade como arma Pela agenda colonial, diferenciamos o homem do resto. Colocamos hierarquias conceitualmente fora do nosso mundo – o reino animal – e claramente acima de todas as outras formas de vida. Nós nos escolhemos como padrão para todas as outras espécies. Mas assim como resolvemos o dilema de conhecer o outro Isso é impossível. O último ato de questionar o antropocentrismo, na minha opinião, é uma diferença de qualidade: entender que temos experiências humanas e que isso nos limita da nossa perspectiva humana, mas ao invés de usar isso como arma contra os outros, devemos nos tratar com humildade. Então o resto do mundo se abrirá para nós e nos dará as boas-vindas de volta para casa. Porque na minha experiência ele não esperava outra coisa."