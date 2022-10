Valentina Magallotti no Dubai Fitness Championships

Em seu perfil do Instagram, uma foto dele gritando “consegui” para declarar que o trabalho duro sempre compensa. Valentina Magallotti, de Roma, tem trinta e dois anos e sempre no mundo dos esportes, de fato, ela conseguiu: Ela é a primeira italiana a se classificar para o Dubai Fitness Championship na divisão Woman Pro, a categoria mais popular para atletas de Crossfit.

Valentina Magallotti certamente não é novata em se envolver nas competições de alto nível do mundo do CrossFit. Ela terminou 2021 com o primeiro lugar geral no Fall Series Throwdown e em 2022 a vimos competir nas semifinais dos jogos no CrossFit Lowlands Throwdown. Mas essa participação no Dubai Fitness Championship, que será realizado de 2 a 4 de dezembro na capital dos Emirados Árabes Unidos, marca uma importante virada em sua vida como atleta.

“Estou muito animado com a ideia de representar a Itália em uma competição tão importante e pretendo fazer o meu melhor. É assim que eu gostaria de retribuir a todos que me apoiarem. Será uma honra estar neste campo competitivo.”

A história atlética de Valentina começa ainda criança, quando começou na ginástica artística, um esporte individual onde a perfeição é importante e onde o treino compensa. Ele sonhava em fazer algo grande no esporte, mas – diz – “na ginástica acho que nunca conheci pessoas, então parei em um nível pré-competitivo”.

Ensino médio clássico, licenciatura em economia e administração de empresas, depois mestrado em gestão esportiva e, entretanto, trabalho duro na academia como professor de fitness.

“Percebi imediatamente que ficar atrás do balcão não era bom para mim – continuou Valentina. – Conheci o Crossfit graças à minha irmã que me apresentou a Yuri Elena que sempre foi minha treinadora. Foi amor à primeira vista. Eu nasci para isso. Tive que aprender tudo do zero. , tendo em mente que quando eu fazia ginástica artística quando criança na nossa academia, não havia nem paralelos.”

O trabalho de Alexander Nelson, diretor e produtor da Azimute Film Company, também se concentra no treinamento intensivo de Valentina, que decidiu contar a história dessa brilhante atleta em um documentário. Ele o acompanha há dois anos e com certeza os próximos eventos em Dubai e Miami serão muito importantes para completar a história com momentos especiais do esporte para a Itália e para todas as meninas que poderão ver Valentina como inspiração – uma inspiração.