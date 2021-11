A sexta bandeira: a ciência das nuvens

Camada, pilha, aura … Sem dúvida você adora pensar nisso, mas você sabia que existe um laboratório único no mundo que você aspira estudar por dentro? Composição química, teor de água, tamanho das gotas e presença de cristais de gelo, nada escapa ao Observatório Puy-du-Dome, que este ano comemora 150 anos de trabalho em meteorologia e geologia. neste 62NS Sexto episódio da Science notação de áudio Ciência e o futuro NS 20 minutos, Loïc Chauveau, jornalista ambiental da Ciência e o futuro Quem foi a este workshop respondendo às perguntas de Roman Gollum 20 minutos

Aspirador de pó da nuvem

Ambos falam sobre as manipulações científicas que consistem em coletar essas coleções de vapores em tempo real para estudá-las melhor. Os cientistas possuem várias ferramentas: anemômetros, coletores de ar e água e, acima de tudo, um ventilador centrífugo que gira a uma velocidade de 430 quilômetros por hora para sugar as famosas nuvens. No coração de Auvergne e a 450 quilômetros do mar, as massas úmidas se encontram aqui e pela primeira vez um importante relevo, as montanhas de Auvergne. Além disso, o Puy de Dôme atinge em média um pico de 40% do tempo nas nuvens. Mas é graças às partículas de origem natural (areia do deserto, sal) ou de origem humana (resíduos da combustão) contidas no ar que as nuvens podem se formar.

“O vapor de água na atmosfera não pode condensar naturalmente para formar gotículas ou cristais de gelo, Anne-Marie Delort, diretora do Instituto de Química Clermont-Ferrand, disse a Loic Chauveau. Precisa de suporte, o núcleo de condensação é fornecido por poeira atmosférica “. Um dos mais eficazes é o sal marinho, razão pela qual encontramos a maioria das nuvens nos mares e oceanos. Você está interessado no assunto? Você pode encontrá-lo na íntegra aqui,

