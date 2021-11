As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte e invalidez na Itália hoje. Doenças como ataque cardíaco, angina e derrame fazem parte desse grupo.

Os principais fatores de risco que podem causar esses problemas são divididos em “modificáveis” e “não modificáveis”. Os fatores de risco não modificáveis ​​são idade, familiaridade e sexo, enquanto outros estão relacionados a vícios como álcool, fumo e hábitos de vida inadequados. A nutrição inadequada também é um fator de risco, na verdade, nós nos lembramos disso Esses três alimentos para evitar derrames e ataques cardíacos.

Outro fator que pode aumentar o risco de ataques cardíacos e derrames é o uso de certos medicamentos. De acordo com relatórios da Fundação Veronesi, o consumo excessivo de Antiinflamatórios não esteróides Pode ser perigoso para o coração. No entanto, existe em particular um medicamento amplamente utilizado no outono e no inverno, que pode aumentar esses riscos. Este é o remédio.

Poucas pessoas sabem que uma droga muito comum pode ter efeitos muito perigosos

Os AINEs são antiinflamatórios não esteróides e estão entre os mais usados ​​pelos italianos. Esses medicamentos são usados ​​para tratar dores de cabeça, dores nas articulações e dores menstruais e, na verdade, são muito comuns.

Não apenas jovens e pessoas de meia-idade, mas também muitos idosos usam muitos AINEs. O problema é que o consumo crônico dessas drogas pode aumentar o risco de ataques cardíacos e derrames.

Em particular, de todos os AINEs, é o diclofenaco que colocaria você em maior risco de derrames e ataques cardíacos.

Isso é comprovado por um estudo publicado por pesquisadores do Aarhus University Hospital. Isso enfatizaria como o diclofenaco, se usado a longo prazo, colocaria você em maior risco de problemas cardiovasculares. Apesar desses estudos, poucos sabem que uma droga muito comum pode ter efeitos muito perigosos.

Use-o apenas nos casos em que for absolutamente necessário

De acordo com o site da Fundação Veronesi, os AINEs, portanto, não seriam adequados para o tratamento da dor crônica. Na verdade, estes medicamentos só serão adequados para serem usados ​​por curtos períodos e em doses baixas, seguindo atentamente os conselhos do seu médico.

Embora os AINEs sejam excelentes em alguns casos, os especialistas sugerem que, para pacientes com alto risco de doença cardiovascular, eles devem ser substituídos por aspirinas ou estatinas.

Lembramos que as informações acima não substituem a opinião de um especialista. Contacte sempre o nosso médico para obter todas as informações relacionadas com a nossa saúde.

aprofundar

Detectar o sinal de alerta que nosso corpo nos enviará 30 dias antes de um ataque cardíaco.