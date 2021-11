Por que os humanos têm bumbum? A ciência não pode

Os humanos têm muito cabelo: no rosto, cabeça, corpo, axilas e em muitos outros lugares. No entanto, embora a ciência tenha sido capaz de explicar a função desses fios de cabelo em diferentes partes do corpo de uma forma ou de outra, Há um lugar onde o cabelo não parece se justificar: a parte de trás.

Assim, para tentar resolver o quebra-cabeça, os membros Canal SciShow para Publicação Científica no YouTube Eles começaram a estudar o assunto pesquisando na literatura científica. Infelizmente, é fácil imaginar Existem poucos estudos sobre este assunto E a única coisa que pode ser feita é a endoscopia (aliás, por que deixamos crescer mais cabelo na cabeça do que no resto do corpo?).

De acordo com uma teoria, o cabelo em nossas nádegas não existe sem motivo: Por se encontrarem em um “nível evolutivo”, não causam nenhum incômodo, não há necessidade de perdê-los, mesmo que sejam inúteis. As teorias não param por aí: segundo outro ponto de vista, usa-se o cabelo do nosso traseiro Amplifique o cheiro da nossa bunda. Sim, você leu corretamente.

É possível, de fato, que os primeiros humanos usassem esse “perfume” como um importante meio de comunicação. A capacidade de espalhar o “cheiro de reto” de alguém, aliás, teria dado aos nossos ancestrais a possibilidade de definir seu território e atrair companheiros em potencial (além de colônias!).

Há também uma terceira teoria que afirma que O cabelo na parte de trás é útil para reduzir a fricção e fricção à medida que nos movemos. Ao reter o suor, o cabelo evita que nossas nádegas sofram de irritação e erupções cutâneas. Em suma, considerando que se trata de teorias que não foram estudadas em detalhes, pode haver outras razões também.

Livre para acreditar no que você mais ama.