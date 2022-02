Virus vecchi e virus nuovo: le relazioni pericolose

Dopo tanto parlare solo di coronavirus, uno estúdio appena pubblicado su Ciência dal gruppo della Harvard TH Chan School of Public Health guidato dall’epidemiologo Alberto Ascherio riaccnde i riflettori sulle infezioni da virus latenti. Sono già passati 150 anni da when la sclerosi multipla venne descritta da un neurologo francese come una nuova entità nosologica e la sua eziologia non è ancora definita, sebbene sia ormai certo che la sua patogenesi le rio mialla prenco nervosa Este novo estúdio, che tem analisado 62 milhões de campioni di siero, prelevati a mais de 10 milhões de persone, dimostra que o risco de sviluppare the sclerosi multipla è cerca de trenta volte superiore nei soggetti’ cone traone, anti corp. virus di Epstein-Barr (EBV), rispetto a quelli che non ne hanno.

Una pietra miliare nello studio delle cause della sclerosi multipla

Una tale mole di dati si è resa disponibile perché l’esercito degli Stati Uniti, da più di un ventennio, comissiona l’esecuzione sul suo personale di un test per l’HIV al momento dell’arruolamento e poi ogni due con anni e fa eu serei residu. Não é possível verificar o status anticorpal de uma grande coorte de adulti sia verso EBV sia verso il citomegalovirus (che ha la stessa via di contágio nella saliva, ma nessuna associazione con la sclerosi e si nequante catholic e si nequant camp) leggere del neurofilamento (la struttura citoscheletrica dei neuroni), marcadores precoces de um danno degenerativo que se manifestam todos os anos mais tarde (por volta de 6) e a concentração cui era aumentada em solo negli infetta com EBV.

Segundo os autores, os resultados do estúdio são concluídos por um vírus do vírus Epstein-Barr como causa principal da esclerose múltipla e preconiza que a malattia potrà essere, em grande parte, previne dalla vaccinazione contro l’EBV. Si parla di un futuro molto prossimo: all’inizio di gennaio, infatti, è stata avviata la sperimentazione umana di un vaccino Moderna conteúdo quattro mRNA che codificano per le glicoproteine ​​dell’involucro EBV, gnte gple, 42 media quali il virus in nei linfociti B e nelle cellule epiteliali.

Come altri studiosi obiettano (si veda l‘artigo de acompanhamento de Joycelyne Kaiser su Science), dal momento che il virus EBV está presente nella quasi totalità della popolazione e la sclerosi multipla in relativamente pochi individui (prevalenza mondiale stimata 3/10.000), l’infezione forse necessaria, mas nonare bastante caut neuroe oppure si limita a scatenarla. Outras probabilidades fattori causali sono i geni del complesso maggiore d’istocompatibilità HLA (antígeno leucocitário humano) codificanti per le proteine ​​della superficie cellulare che interagiscono col system immunitario (transformazione in senso patogeno dei linfociti B e dei loro progenitori, i plasmablasti) oi geni che modulano il mimetismo proteico (la una neura genitori virus) protein .

Lo studio di Harvard è, comunque, uma pietra miliare nella conoscenza degli effetti a distanza dell’infezione da virus latenti e conferma nella consapevolezza che Homo sapiens è molto mais complesso della somma delle sue cellule eucariotiche e che la sua saudação e la sua vita stessa dipendono dal microbioma e, nello specifico, dal “viroma”, Stabilitosi da milioni di anni nella specie umana.

Ospiti graditi e sgraditi

Come si sa, i virus si distinguono secondo la natura del loro acido nucleico (DNA o RNA), la sua struttura (a mono o doppio filamento) e la sua modalità di replicazione (i DNA virus nel nucleo della cellula ospite e gli RNA nel) citoplasma). Un discorso a parte meritano alcuni virus a RNA a singolo filamento, detti retrovirus, i quali, tramite una propria trascrittasi inversa, posso criar una copia di se stessi a DNA che s’inserisce nel genoma della cellura ospite, quala diart, app linea germinale , um retrovírus endógeno. Almeno l’1% del genoma umano é composto da sequência retrovirali endogene, integrasi nel corso dell’evoluzione umana. Durante a gravidez, retrovirus endogeni producono le sincitine, proteine ​​che contribui com allo sviluppo della placenta, all’impianto dell’embrione e, soprattutto, alla soppressione del sistema immunitario della madre per preventire de il’il. Capacità, quest’ultima, che potrebbe chiamare in causa i retrovirus endogeni anche nelle malattie autoimmuni e nella estessa sclerosi multipla.

Nel corso di un’infezione virale, la sintomatologia può essere dovuta alla rapida replicazione del microrganismo e alla sua necessidade de propagação por contágio (febre, diarréia, vômito, tosse) oppure al “fuoco pro ener arico da oss” risposta immunitaria; i virus mais pericolosi so quelli con un passaggio zoonotico recente, come HIV, Ebola, SARS-CoV-1 e 2, mentre i virus che che hanno un lunga storia di co-evoluzione con la specie umana tendono a essere relativamente benigni, perché loro interesse evolutivo danneggiare o uccidere l’ospite, sulla cui sopravvivenza fanno conto per replicarsi. L’Epstein-Barr è un virus a DNA che fa parte della famiglia degli herpesvirus, diffusissimi nella popolazione umana (tanto che, nel corso della vita, about tutti fanno esperienza dill’uno dell’uno ou dellati’altro te); e danno sintomi poco gravi, giusto il necessario per diffondere il contagio, perché il loro fine is quello d’insediarsi a tempo indeterminado in un organismo vitale che interagisca con i suoi simili.

Vírus do herpes lo zoo degli

Gli herpesvirus umani (HHV), numerati da 1 a 8, rimangono in uno stato di latenza per anni e si riattivano solo in particolari condizioni. Sono suddivisi nelle tre sottofamiglie alfa, beta e gamma, in base ai loro siti di latenza, che sono le terminazioni nervose del sistema nervoso centrale per gli alfa (herpes simplex 1 e 2 e l varicella-zoster), l’ependotelio e di ghiandole salivari e tubuli renali per i beta (citomegalovirus, HHV 6 e HHV 7) e le cellule linfoidi per i gama (virus di Epstein-Barr e HHV 8). Durante la latenza, hanno molteplici interazioni con l’ospite, sia manipolando le cellule infettate, sia alterando la risposta immunitaria verso altre infezioni, talvolta in senso protettivo (come suggeriscono modelli almurini) diminotal emin. Possono dar tumori (linfoma e carcinoma nasofaringeo) se infettano cellule e alta replicazione, mas quase mai se infettano nos neurônios, cellule em estado prevalente não replicativo. Nelle riattivazioni, i virus latenti nei neuroni vengono veicolati alla cute e alla mucosa lungo l’assone; volte o mais importante, o sistema imunitário riesce a limite la riattivaone a un singolo dermatomero (l’area cutanea circoscritta, inervata da una singola radice di un nervo espinhal) e indique a chegada no servono e manifesto.

Sono noti gli stimoli che fanno salte la strategia della latenza e riattivare il virus, ma non altrettanto i meccanismi molecolari con cui agiscono. Se a persistência da latência está subordinada à presença ubiquitária do vírus e à precocidade do primeiro contágio (EBV, por exemplo, da mononucleosi negli teeni, ma nessun sintomo nell’infanzia); Quando é ritardata a um’età sucessiva all’infanzia (por exemplo por via del cosiddetto “eccesso igienico”), l’infezione non solo trova un sistema immunitario già allestito che reagisce com uma sintomatologia mais à posi grave, mamagit anha riattivarsi a distanza .

Il comportamento a lung termine del virus dipend, oltre che dall’invecchiamento, dall’intervento di immunodeficienze innate ou aquisite, esposizione ai raggi ultravioletti, stress psichici e traumi fisici (anche chirurgicisuficiente): in un dane à la ibène cutie mTOR chinasi, uma enzima que regula a célula crescida, metendo sull’avviso l’herpes simplex ou zoster che é o momento de abandono dos neurônios não mais vitais e de replicação.

Le possibili interazioni fra herpes e coronavirus

Este premesse apronto la strada a diversas considerações circa la possibile interazione tra questi “vecchi” virus e il nuovo coronavirus: por exemplo, uma razão crociata tra SARS-CoV-2 e virus erpetici in stato di latenza potrebbe Covid essere essere res 19 non respiratoria , anomala, che coinvolge il sistema nervoso centrale o quello cardiovascolare. L’immunologo britannico Peter Moss ipotizza una relazione tra una prognosi più grave o infausta di Covid-19 nelle persone anziane e l’infezione cronica da citomegalovirus, che pare essere in grado di danneggiare l’endotelio e di accelerare la senescenza dzzella risinola’re, monopolis d all rismunitaria posta , sembra potenziare la risposta immunitaria nei bambini). Em aggiunta, le stesse premesse assegnano verosimiglianza alla relazione di causa-effetto per l’associazione tra vaccinazione anti Covid-19 e riattivazione del virus zoster (fuoco di sant’Antonio), che è stata oggetto oggetto di nal azite revisão recente, ma che non è mai stata provata. Va detto che lo zoster post vaccinale, che pure avrebbe potuto essere notato già nella fase 3 dello studio del vaccino, in cui i pazienti coinvolti erano bastante numerosi, is sfuggito alla segnalazione, perché de la crive peri peri solo la loro ripartizione in gravi o não gravi. D’altronde, anche la revisione tedesca prima citata elenca la riattivazione dello zoster alla stregua delle mote reazioni cutanee osservate dopo l’inoculo di vaccini a mRNA e ne limit l’importanza in considerazion dell’eti avanzacinta de.

Não recente estúdio di Morgan Birabaharan, dell’Università della California di San Diego, não ha trovato diferença significativa do risco de riattivazione del virus varicella zoster trai 1.300.000 soggetti (media di 55 anni) che avevano ricevuto almeno una dose dim vaccino a altrettanti controlli non vaccinati e simili per età, etnia e gênero, uso di farmaci immunosoppressori e malattie croniche. De acordo com o estado do Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), foi considerado “correlato” alla vaccinazione ogni case di fuoco di sant’Antonio insorto entro 28 giorni dall’inoculo, intervallo che permette di esplorare latrianzae eventual vacina feita vacina .

Estratégia vacinal para difendersi dagli herpes

Il confronto tra i rapporti numerici dovrebbe dissipare il dubbio che i vaccini anti Covid-19 a mRNA siano associati a un aumentar rischio di riattivazione di herpes zoster, ma chi scrive desidera sottolineare chemesre, man tra i quest’ bias am studio forse il più rilevante ai fini della conoscenza del vaccino anti Covid-19: l’incertezza sull’adeguata segnalazione di este evento avverso da parte dei medici del territorio e degli ospedali. È vero che la segnalazione all’AIFA degli effetti colaterali a farmaci è possibile anche per i cittadini che li patiscono ma, por loro, la compilação del modulo on line può essere difficile; Por isso, os médicos assumem o impegno, eticamente e cientificamente relevantes, mas também prepostos todos os valores de qualidade de evento para anomalia sia transportada, espontaneamente o su circostanziata domanda, dali senegu ni azine laziente vacane. Em particular, la non sottovalutazione della comparsa del fuoco di sant’Antonio dovrebbe andare di pari pass with la raccomandazione ai pazienti ultasessantenni di vaccinarsi contro il virus varicella zoster e la nevralgia posterpetica; Aconteça ai vacinas que existem, o ricombinante da Glaxo Smith Kline (Shingrix) e quello um vírus vivo atenuado da Sanofi (Zostavax), está previsto para o segundo mês de 2022 a comercialização da vacina a mRNAN di.