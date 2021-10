Peixe gigante preso em Léchiagat: a ciência falou

Uma enxurrada de reações e comentários (de todos os tipos) após a publicação de nosso artigo sobre o encalhe de uma carcaça de peixe majestosa no porto de Léchiagat. Entrevistamos muitos representantes do mundo marinho local, pescadores e leiloeiros. Muitos, alertando sobre uma amostra tão incomum, preferiram não fazer hipóteses perigosas. Nas redes sociais e em nosso site, os internautas ficaram menos preocupados. Eles tentaram escapar do quebra-cabeça. Para Nicholas, não há dúvida de que ele é um “garoupa grande”. Outros o vêem como “peixe-lua” ou “brema”. Também temos que lidar com os céticos. Para Guy, “tem cheiro de 1º de abril. Se estiver errado, é um bom imitador”. Alguns elaboram teorias completamente malucas. “Parece uma tanga, um híbrido improvável entre atum e javali”, diz Jean-Pierre Valéry. Baobab peixe.

Uma cabeça misteriosa foi encontrada sexta-feira na praia de Léchiagat, no final da ponte.

É um atum rabilho.

Pergunte a um especialista. “Esta é claramente uma espécie incomum em nossas praias”, explica Dominique Barthelemy, Coordenador de Ambiente Vivo de Oceanopolis. “A forma me lembra um peixe da família lutjanidae, raramente representado em nossas costas. A semelhança mais marcante neste ponto para mim é Lutjanus campechanus, um pargo-vermelho do norte, mas encontrado do outro lado do Atlântico. (do Caribe a Quebec.) Sem qualquer certeza … Lutianus Agnes, da mesma família, pode ter tido outro chefe, como confirmado durante a primeira troca.

Mas ao enviar uma segunda foto, de outro ângulo, Dominique Barthelemy interrompe: “Este é um atum rabilho.” A informação também foi confirmada por Samuel Iglesias, professor-pesquisador da Estação Naval de Concarneau (MNHN). Nos últimos meses, os pescadores bretões relataram uma captura impressionante de cerca de 200 kg. Algumas amostras podem ultrapassar 800 kg, de acordo com Tristan Royer, pesquisador do Ifremer.