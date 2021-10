Alerta nutricional, retire o salame Listeria. Quais são os riscos para a saúde

o Ministério da Saúde disparamos alerta de comida. O aviso se refere a um lote de salame Marche a Marca Salumificio Rossi. A recuperação se deve à presença de Listeria monocytogenes.

É um salame com cerca de meio quilo vendido a granel ou embalado a vácuo. A quantidade em questão foi produzida em 6 de setembro de 2021 com vencimento em 12 de novembro de 2021. O salame Marche recolhido foi produzido pela Salumificio Rossi Srl na fábrica localizada na Via dei Pini 35 / A, em Moresco, na província de Fermo (a marca da empresa Identificação Tecnologia CE U316Q informações).

Il Minstero convida quem o comprou a não consumir o produto e a devolvê-lo ao ponto de venda.

o batterio listeria monocytogenepode causar o aparecimento de Listeria. doença que pode ser transmitida Principalmente por meio do consumo comida contaminada, crus ou cozidos. Os sintomas são: Febre, dores no corpo e encefalite Em casos graves, pode deteriorar-se para Meningite e sepse (infecção geral). Portanto, a Listeria pode levar à morte (a mortalidade é estimada em cerca de 20-30%).