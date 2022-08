Novos chips turbo inspirados em neurônios de IA

NeuRRAM é o nome do novo chip inspirado em neurônios que promete inteligência artificial turbinada: pequeno e versátil, consome menos energia que os chips convencionais e realiza cálculos precisos diretamente na memória, sem depender de uma nuvem externa, oferecendo assim uma ampla gama de aplicativos e melhor proteção para dados confidenciais. No futuro, poderá ser usado em muitos dispositivos, de smartwatches a headsets de realidade virtual, de sensores para a Indústria 4.0 a veículos itinerantes para exploração espacial. O estudo indica isso Publicados In Nature por uma equipe de pesquisa internacional liderada pela Universidade da Califórnia, San Diego.