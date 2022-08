Ator Ezra Miller admite problemas de saúde mental

O ator controverso Ezra Miller, que está no olho da tempestade há meses devido a seus problemas legais e uma postura pervertida deplorada por vítimas e inúmeras testemunhas oculares, fez um anúncio oficial sobre o caminho de reabilitação iminente que ele enfrentará para tratamento. Sua saúde mental.

Estrela de Hollywood Ezra Miller Enviado exclusivamente, ao jornal online norte-americano Variety, um press release para publicar suas desculpas Comparado ao comportamento destrutivo que ele assumiu nos últimos meses, bem como o interesse em iniciar seu próprio caminho de cuidado. Saúde psicológica. Longe de nós justificarmos os fatos jurídicos e as polêmicas acusações que nele envolveram, analisemos o que aconteceu e o que significa, neste caso, falar de saúde mental com o estigma ainda sobre nós.

Seu navegador não pode ver este vídeo

vídeo Mello sundae

Assuntos Jurídicos de Ezra Miller



O primeiro episódio que A. traiu Comportamento violento e agressivo Do ator americano que ficou famoso graças ao seu co-estrelando Nós somos infinitosdatado de abril de 2020: estava em um bar em Reiquiaviquea capital da Islândia, quando ele pegou uma garota em volta do pescoço, Bata ela no chão e grite com ela: “Você realmente quer lutar?” Depois de uma conversa, a mesma garota o descreveu como brincalhão e aparentemente inofensivo. Nos meses que se seguiram, o ator deixou-se levar formulações Nas redes sociais, alguns foram cancelados posteriormente, sem rima ou razão: entre eles, um videoclipe em que um pequeno grupo de membros da Ku Klux Klan foi filmado e ameaçado.

Depois disso, Ezra foi preso por suspeita de agressão Bater em uma mulher com uma cadeira depois de invadir sua casa sem permissão. Entre as muitas acusações de vários tipos, está também a hipótese sob a qual a estrela será mantido escondido Uma mãe com seus filhos em sua casa.

Leia também:

Certificação da saúde mental de um indivíduo



Finalmente, é exatamente depois da prisão no Havaí este ano, que foi para ele Um processo por abuso físico e mental e sujeito a uma ordem de restrição severa, E depois da última acusação Um roubo emitido em Vermont, que terá que responder da fonte ao juiz no final de setembro, que Ezra Miller lançou seu próprio comunicado de imprensa.

“Tendo passado por um período de crise aguda, agora percebo que tenho problemas de saúde mental complexos e iniciei um tratamento. Eu quero pedir desculpas a todos que eu chateado e chateado com a minha situação anterior. Agora estou pronto para me comprometer a fazer o que for preciso para retornar a uma fase saudável, segura e produtiva da minha vida.

Boletim de Notícias

mensagem Conselhos, notícias, curiosidades e muito mais!

reação do público



As palavras escritas em preto no branco que, por um lado, auguram bem a necessidade delas Eliminar o estigma social em torno dos transtornos mentais, Para poder atingir o objetivo desejado de poder lidar com esse tipo de problema, bem como problemas físicos, por outro lado, muitos se manifestaram nas mídias sociais sobre eles oposição Para o pedido de desculpas do ator. Apesar do prazer de ver uma figura pública admitir seus erros e, sobretudo, Reconhecer e testemunhar todos os transtornos mentais sem vergonha Envolvendo a si mesmo e muito mais do que muitos poderiam imaginar, é inevitável que alguns vejam alguma malícia nas palavras de Miller.

De fato, no período recente, devido ao comportamento violento do ator, sua carreira não estava apenas em perigo, mas também em perigo. Dois lançamentos de filmes Onde o artista frequenta: Brilhar (que custou mais de US$ 200 milhões para ser produzido) e o novo capítulo da saga Monstros fantásticos.