As noites mais quentes prejudicam a saúde; Um estudo diz »ILMETEO.it

Calor incontrolável à noite aumentará o risco de morte

Do ponto de vista climático, sabe-se que as ondas de calor aumentam cada vez mais a cada ano que passa. É claro que o que foi dito é o resultado do que não pode ser controladoO que perturba todo o planeta.

De referir ainda que este fenómeno, de que agora ouvimos falar praticamente todos os dias, tem consequências muito graves para a saúde humana. Isso é confirmado por um recente estudo internacional realizado pela Universidade da Carolina do Norte Gillings, Escola Global de Saúde Pública. Pesquise, como indicado Skystage 24 Também publicado na revistaThe Lancet Saúde Planetária. Lancet Health PlanetEle destacou que o aumento das temperaturas à noite representa uma séria ameaça à saúde humana e, se o aquecimento global não parar até o final do século, testemunharemos A taxa de mortalidade em todo o mundo aumentou em 60%.

Isso foi confirmado pelos especialistas do estudo, que disseram explicitamente que Altas temperaturas podem interromper o ciclo natural de sono-vigíliaIsso causa danos graves ao sistema imunológico e aumenta o risco de doenças cardiovasculares, doenças crônicas, inflamação e condições de saúde mental. Coautor do estudo, o cientista Yuqiang ChangEle explicou que os riscos associados ao aumento das temperaturas noturnas são frequentemente subestimados. “Nosso estudo descobriu que as noites caracterizadas por temperaturas bastante altas ocorrerão mais rapidamente do que as mudanças diárias na temperatura média.Relatórios de Zhang.

Em suma, a situação climática em todo o mundo está se tornando cada vez mais complexa. Os cientistas até estimaram que a intensidade média das noites quentes dobrará entre agora e 2090, ao fazê-lo Aumenta o risco de morte em até seis vezes.