Metabolismo lento, esta é a única maneira de reativá-lo e perder peso

Um metabolismo lento é um problema crítico que afeta muitos: também pode causar perda de peso, garantindo que, mesmo que você faça dieta, não perca peso.

Você está de dieta, mas não está perdendo peso. Este é um pesadelo generalizado: inúmeras pessoas seguem um Dieta vejo que o número na balança não mudou.

alarme cabine de pesoEsta situação pode ser uma indicação de quão distorcido é o seu metabolismo ou, em qualquer caso, não muito rápido.

o O metabolismo torna-se lento devido a uma série de fatores – Como uma dieta desequilibrada – e não tem apenas desvantagens em termos de Estético (com consequente inchaço abdominal e retenção acumulada), mas também saúdede fato envolvendo problemas críticos, como problemas digestivos.

Metabolismo lento: como se livrar dele

para sinibindo o metabolismo É necessária uma série de ações: entre todas Dieta reversa.

Se for realmente seguido por muito tempo Dieta extremamente restritiva É possível que o metabolismo tenha corrido para cobrir e desacelerado.

Portanto, é necessário escrever umAlimentos mais nutritivos Adicione algumas calorias de cada vez: não há medo de ganhar peso, pois o corpo responderá melhor e você poderá Coma mais ironicamente enquanto perde peso.

No entanto, é importante aumentar sua ingestão diária de calorias gradualmente: definitivamente depende de um especialista em nutrição Pode ser muito útil, evitando o trabalho manual muitas vezes ineficaz.

Outra solução é prestar atenção qualidade do sono: Você deve garantir um descanso de pelo menos 8 horas, tente evitar dormir com o telefone ao alcance, muitas vezes fonte de tensão. Na verdade, o estresse é o inimigo número um quando se trata de desacelerar seu metabolismo porque aumenta produção de cortisol – Também conhecido como o hormônio do estresse – que só leva a impedir ou aumentar o peso.

Outro aliado é um movimento: Seja para uma caminhada ou na academia, você também pode Faça exercícios no chão para estimular o metabolismo. Isso envolve deitar de bruços e dobrar os joelhos em direção ao peito e permanecer nessa posição por alguns minutos.