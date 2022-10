Covid, maior risco de ataque cardíaco após infecção: alto durante os primeiros 30 dias

o O risco de morte por ataque cardíaco ou insuficiência cardíaca após infecção por SARS-CoV-2 é muito alto durante os primeiros 30 dias de infecção., mas permanece alto por algum tempo. É o que emergiu de um estudo publicado na revista “Heart” sobre dados do UK Biobank indicando 53.613 pessoas, das quais 17.871 foram infectadas com Covid entre março de 2020 e março de 2021. A pesquisa publicada no Heart Journal destaca que a maioria dos diagnósticos de doença cardiovascular, especialmente fibrilação atrial, tromboembolismo venoso, pericardite e morte por qualquer causa ocorreram no primeiro mês da lesão.

A mortalidade em geral foi, como esperado, maior entre os infectados: aqueles que foram internados com o vírus como principal causa tiveram 118 vezes mais chances de morrer do que aqueles que não necessitaram de tratamento hospitalar.

“As consequências a longo prazo da exposição anterior ao Covid-19 emergem como uma preocupação dominante de saúde pública. Nossas descobertas destacam o aumento do risco cardiovascular para indivíduos com infecção anterior. É provável que seja maior em países com acesso. Limitado à vacinação. .assim a população tem uma maior exposição ao Covid-19”, disseram os pesquisadores.