Museus: Ciência interativa, Immaginario se expande em Trieste – Friuli VG

(ANSA) – Trieste, 25 de outubro – Uma área de exposição interativa para explicar inovação às crianças e aproximá-las das carreiras científicas, criada pelo Science District Park.



Exposições inéditas dedicadas à biologia – com ênfase na célula – e ao psicólogo da personalidade, cientista de processos cognitivos Gaetano Canesa. E mais uma vez, novo espaço e novas melhorias no acervo “histórico” do museu. O Imaginario Scientific Center for Science, um museu de ciências interativo e experimental que visa promover e divulgar a cultura científica e tecnológica, está em expansão em Trieste. Mais 1.200 metros quadrados no segundo andar do Armazém 26 em Porto-Vecchio estarão abertos ao público a partir de domingo, 30 de outubro.



Além das exposições (estações práticas criadas para serem observadas, tocadas e manuseadas pelo visitante), isso foi explicado durante o encontro, e a nova área também abrigará laboratórios equipados para atividades educacionais, ambientais, biológicas e químicas. A coleção “histórica” ​​inclui exposições dedicadas, por exemplo, à física do som e à física da luz.



Os espaços foram disponibilizados no final das obras realizadas pelo município de Trieste, e também por meio de um empréstimo da Região Autônoma Friuli Venezia Giulia.



