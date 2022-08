Novo hospital, todo o trânsito muda: é assim que vai ser

Pordenona Está tudo pronto para a aprovação do projeto final de implantação para viabilização do novo hospital. Um passo essencial para começar a ir além de derrubar ou não os antigos pavilhões e começar a falar sobre como será Santa Maria degli Angeli no futuro. É preciso dizer logo que a estrutura vai mudar completamente e o que existe hoje, mesmo que o novo hospital estivesse no mesmo local, não estaria.

Entrada

é a coisa mais importante. Hoje no hospital, seja em uma emergência para ir ao pronto-socorro, seja para ir às enfermarias ou ao ambulatório para consultas e exames diagnósticos, você pode entrar pelo engarrafado Montereale. Com o novo hospital a estrada de acesso será em um frasco de Rotto. Assim, todo o cenário muda. A partir do frasco Rotto, você terá acesso não apenas à nova estrutura, mas a todos os serviços que Santa Maria degli Angeli fornecerá, incluindo primeiros socorros. Os veículos de emergência que entram e saem terão uma faixa reservada e um semáforo será colocado para evitar problemas de trânsito.

pontibana

Hoje uma das estradas mais importantes para o hospital é Statale 13 através da rotatória com Montereale Road. No entanto, atualmente não há conexão direta entre o frasco Rotto e a própria Pontebbana. Por esta razão, o riser será construído mais ou menos na altura da empresa Palazzetti que cruzará o campo inculto em frente à estrutura. A rotunda entre a Estrada de Angarsa e o Roto-Boat será então alargada e tornada mais segura, de modo a tornar o trânsito mais suave. Neste momento, a estrada que percorre o novo hospital terá de ser reparada. “Serão construídos caminhos para a segurança dos pedestres e também será construída uma ciclovia ligando o hospital à cidade – explica Christina Amirante – para chegar a pé. todas as entradas no Frasco Rotto – continua o comissário – torna-se de É preciso garantir toda a área. Além disso, nos últimos dias reativamos a desapropriação da Zona Verde, que foi cancelada pelo Terceiro Relatório de Avaliação. resolvido sem problemas.”

vezes

“O projeto executivo final será aprovado – explica o consultor de capacidade – na diretoria, e depois será lançada uma licitação que levará tempo para todas as etapas burocráticas necessárias. No que nos diz respeito, nosso objetivo é iniciar os canteiros de obras no outono de 2023 para realizar todo o trabalho de suporte bem antes da abertura do hospital.” Uma necessidade também pelo fato de que se houver mudanças a serem feitas, deve haver tempo sem ter que criar problemas de tráfego uma vez que Santa Maria degli Angeli seja ativada no futuro.

via MONTEREALE

O objetivo da administração municipal é tirar o bairro do estacionamento ilegal, que agora abrange todas as ruas e vielas ao redor do hospital, gerando não apenas problemas de trânsito, mas também protestos dos moradores. Todas as entradas (exceto o passeio pedonal) para o hospital a partir da via Montereale estarão fechadas e nem será possível entrar no grande parque de estacionamento existente que, por outro lado, estará sempre disponível a partir do frasco Rotto, tanto para pessoas de fora e para os trabalhadores da saúde. Dados recentes: Será criado um corredor interno para ligar o hospital ao castelo de saúde.