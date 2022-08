Quando entendemos se é COVID? Todos os sinais de um especialista

Uma tosse seca e persistente é um sintoma do COVID-19, que dura muito tempo sem muco. Quem está resfriado sabe como uma tosse pode ser desagradável. A tosse é a reação do corpo a algo que ele percebe como uma ameaça.

Quando um vírus ou bactéria é capturado, o sistema imunológico o reconhece como invasor e produz muco para prender e expelir partículas estranhas do corpo. A tosse ajuda a expelir o muco dos pulmões e limpar as vias aéreas para que você possa respirar novamente. No entanto, algumas pessoas se sentem desconfortáveis ​​quando têm uma tosse persistente porque sabem que pode ser um sinal de algo mais sério.

A variante Omicron traz consigo uma tosse seca e persistente que persiste por algum tempo. No entanto, a tosse não é contaminada pela presença de muco e, portanto, também cria uma sensação de falta de ar. Mas uma tosse seca também pode aparecer como resultado de uma alergia e, portanto, deve ser monitorada e relatada ao seu médico. Só assim pode ser descoberta a verdadeira origem do problema.

Verifique se há sintomas de tosse

Quando o problema se torna persistente, a causa deve ser sempre investigada. Existem muitas causas, mas a maioria delas indica um problema que precisa ser tratado. Se você ouvir um som sibilante ao inspirar, isso pode significar que há um acúmulo de muco nos pulmões. Isso pode ser devido a asma, alergias ou uma infecção bacteriana.

Alguns tipos de tosse são acompanhados de falta de ar, especialmente se for uma infecção bacteriana, como pneumonia ou, claro, o vírus Corona. Nesse caso, o problema persiste e você luta para se livrar dele. Uma tosse seca acompanhada de dor no peito pode ser um sinal de uma condição subjacente, como doença cardíaca ou câncer de pulmão.

Em caso de persistência, é sempre aconselhável consultar um médico. Alguns tipos de tosse indicam uma condição séria que requer tratamento imediato. No caso do COVID-19, a tosse deve vir acompanhada de outros sintomas como temperatura alta, por exemplo. Nesse caso, é aconselhável fazer imediatamente um esfregaço molecular para entender se estamos infectados. Isso evitará a propagação do vírus dentro de nossa família ou empresa.

Examine os pulmões com um teste

Um teste de tosse pode ajudar seu médico a determinar a causa. Existem vários tipos de testes, incluindo um exame de escarro, testes de respiração e um exame de pulmão. Um teste de escarro verifica a cor e a consistência do muco nos pulmões. Se o seu médico suspeitar de uma infecção bacteriana, ele pode enviar o escarro para um laboratório para análise.

O teste de respiração verifica a capacidade dos pulmões de trocar oxigênio e dióxido de carbono. O médico nos pedirá para respirar em um tubo enquanto analisamos nossa respiração. Finalmente, uma varredura pulmonar usa material radioativo para verificar os pulmões quanto a anormalidades ou a presença de um tumor.