Recarregar seu saldo em 10 minutos? Para ajudar a ciência e a inteligência artificial

ROMA – Carregar carros elétricos é tão fácil quanto reabastecer carros equipados com motores de combustão interna. Com esse objetivo, estão sendo desenvolvidas tecnologias em todo o mundo capazes de abordar esse importante marco que é fundamental para a transição elétrica de massa o mais rápido possível. Por outro lado, sabe-se que os longos tempos de carregamento são um verdadeiro obstáculo que impede muitos consumidores de adquirir um novo veículo elétrico.

Outro passo para superar essa limitação vem de pesquisadores do Idaho National Laboratory que desenvolveram um sistema de carregamento super rápido baseado em aprendizado de máquina (aprendizado de máquina e inteligência artificial), capaz de reabastecer em cerca de dez minutos. “O carregamento rápido é a chave para aumentar a confiança do consumidor – explicou Eric Duvik, no job show – que permitirá tempos semelhantes aos usados ​​em um posto de serviço tradicional.” Os pesquisadores dizem que carregar as baterias de íons de lítio que alimentam os carros elétricos é um ato de equilíbrio delicado. Os íons migram do eletrodo negativo para o eletrodo positivo, mas às vezes, com um movimento muito rápido, nem todos os íons fazem a transferência, o que pode levar ao acúmulo de lítio metálico e deterioração prematura da bateria.

Em seguida, a equipe de cientistas desenvolveu uma maneira de personalizar o protocolo de carregamento sem causar danos à bateria a longo prazo. Os pesquisadores usaram técnicas de aprendizado de máquina para avaliar e prever a duração de diferentes tipos de energia, integrando dados de carga para criar protocolos exclusivos. “Aumentamos a quantidade de energia que pode entrar na célula da bateria em um curto período de tempo – acrescentou Dufek – essa abordagem permite carregar mais de 90% da bateria em dez minutos, sem causar o revestimento de lítio ou comprometer os componentes .”

Os pesquisadores planejam usar seu modelo para desenvolver métodos melhores e ajudar a projetar baterias de íons de lítio novas e aprimoradas para carregamento rápido. De acordo com Duvik, o objetivo final é que os carros elétricos possam “dizer” às estações de carregamento como operar de forma rápida e segura suas baterias específicas. O método inovador foi demonstrado durante a reunião anual da “American Chemical Society Acs Fall 2022” e representa uma abordagem que pode facilitar a meta estabelecida pelo presidente dos EUA, Joe Biden, de ter 50% de todos os carros vendidos elétricos até 2030.