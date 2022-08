Padova, Test of Medicine: Em 3800 para pouco mais de 500 lugares. ‘Precisamos de mais recursos e espaço’

3119 pontuados no vestibular de medicina de Pádua em 6 de setembro. Esse número representa um aumento leve, mas significativo, em comparação aos 2.968 assinantes em 2021. Este ano, 340 vagas estarão disponíveis na cidade de Sainte e 88 em Treviso. Quanto à seção de inglês, haverá 748 alunos inscritos para a prova, totalizando 76 vagas. Números que confirmam a centralidade da Universidade de Pádua na Itália e que o Presidente do Conselho de Administração da Faculdade de Medicina e Cirurgia Stefano Merigliano lê com benevolência e ao mesmo tempo com sabedoria: “Partimos de uma suposição – que é um sublinhado – que o médico tenha espaços nos hospitais e que siga um caminho e uma organização que nós proporcionamos na medida do possível. Aumentamos o número de empregos médicos em Pádua em cerca de 20%, mas a árvore da qualidade não se sustenta em um único dia. Requer planejamento e recursos. Por lei, precisamos de um certo número de professores para os alunos, para abrir um curso tem que ter um certo número de professores. Precisamos de planejamento e conscientização.”





discutindo Meriglianoconhecido pela falta de palavras clichês, não abre mão de um pouco de polêmica: "Quem cortou bolsas de estudos para escolas especializadas durante anos – pergunta a retórica? Se você não planejar, você não vai a lugar nenhumChegamos ao ponto de não retorno. Por que não procuramos anestesiologistas? vou te responder: pPorque a carga de trabalho é desumana e o trabalho duro com horas assustadoras é pago da mesma forma que um oftalmologista. No ano passado, criamos um grande número de empregos em medicina de emergência e metade desses empregos foram expostos. Das 90 vagas disponíveis para anestesia e reanimação, cobrimos 72. E por que isso? Porque os médicos sabem que estão sendo maltratados, mal pagos e usados ​​como carne para abate."

Para futuros médicos Lançamento Merigliano Uma mensagem para os membros do próximo 6 de setembro: “Ser médico é um belo trabalho – afirma – é uma profissão de sacrifício e serviço. Um paciente se cura até com um sorriso, ele se cura ouvindo-o. Empatia, ética e profissionalismo devem nortear nossa profissão. Por outro lado, muitas pessoas escolhem esse caminho apenas porque querem um lugar seguro.” Concluindo com uma memória compartilhada do início da aventura profissional: “Fui médico – como lembra Merigliano – em Conco, perto de Luciana, no planalto de Asiago. Eu dirigi 5.000 quilômetros em quarenta dias, mas esse período foi para mim o maior prazer e satisfação profissional da minha carreira. Gostaria que todos, inclusive aqueles que se aproximam desta profissão, recuperassem a dimensão humana da profissão. Você não pode visitar ampliando, e você não pode dizer a um homem de 42 anos que tem câncer ampliando o zoom. Você tem que olhar em seus olhos e dar-lhe esperança. A essência de ser médico gira em torno desse conceito.”