Sou especialista em desenvolvimento infantil – esta é a maneira cientificamente aprovada de parar as birras do seu filho em segundos

Se você é pai de crianças pequenas, sabe que as birras estão sempre ao virar da esquina.

Muitas mães e pais não sabem como esperar ou parar suas birras, então se sentem impotentes com o choro do bebê.

A médica de desenvolvimento infantil, Dra. Kristin Sommer, que vai para @drkristynsommer no TikTok, disse que há uma maneira cientificamente comprovada de impedir que seus filhos criem uma cena depois de começarem.

“Quando seu filho está prestes a explodir em uma bola de fogo gritando porque você serviu o jantar que eles não queriam, eles não pediram, eis o que você faz.

Mostrar duas opções.

Por exemplo, o médico disse que você poderia perguntar se eles queriam a placa azul ou a placa roxa.

“Agora, por que diabos ele está trabalhando para que as crianças parem de fazer birras por elas?

“Bem, as escolhas são a chave para as lutas das crianças pelo poder.”

Assim como você e eu, mesmo crianças pequenas não gostam que lhes digam o que fazer o dia todo, todos os dias.

“No final, é um cabo de guerra pelo poder.

“Então, ao dar opções ao seu filho, você dá a ele esse poder.”

Se a escolha é dependente ou não, realmente não importa: ainda é essa ilusão de escolha que satisfaz a criança.

Muitos pais ficaram felizes com a sugestão:

“Acabei de usar e funcionou perfeitamente! Ele queria sorvete no café da manhã, então ofereci cereal ou Up & Go e fiquei feliz”, comentou um espectador.

“Eu sempre faço uma pequena escolha. Outro acrescentou.

