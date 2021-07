A hipertensão é uma das doenças a ter em conta, sendo muitas vezes designada por “hipertensão”, porque pode ter consequências muito graves para o nosso organismo. Portanto, é aconselhável verificar apenas a pressão arterial ao longo do dia. Mas como medir corretamente a pressão arterial em casa antes de levar ao médico? OMS desenvolveu um documento As perguntas e respostas sobre a hipertensão tiram muitas dúvidas. Mas vamos ver quais são as etapas corretas para medir a pressão arterial.

Como medir a pressão arterial corretamente em casa antes de informar o seu médico sobre isso

Com a pandemia de Covid e o distanciamento social, é difícil verificar sua pressão arterial com o seu médico ou farmácias. Portanto, é necessário manter essa patologia sob controle, mesmo medindo apenas a pressão arterial em casa.

É importante usar um dispositivo que permita medir a pressão corretamente.

Existem diferentes tipos de dispositivos no mercado com diferentes funções e muitos deles são automatizados e fáceis de usar. O dispositivo deve medir a pressão arterial na parte superior do braço. Isso resulta em um resultado mais confiável da medição do pulso.

Com dispositivos automáticos basta colocar a pulseira e apertar o botão. Depois disso, os dados são exibidos digitalmente. Isso torna mais fácil passar a leitura da pressão arterial para o médico.

Lembre-se disso lá Alimentos que reduzem a pressão alta, o açúcar no sangue e o colesterol.

o que deveria ser feito?

A pressão deve ser medida corretamente para dar o resultado correto ao médico assistente. Aqui está o que você precisa fazer:

a) repouso de 5 minutos;

b) não beba café nem fume por pelo menos meia hora;

c) Evite usar roupas justas da cintura ao braço. Além disso, não arregace as mangas da camisa e, melhor ainda, evite quaisquer restrições;

e) sentar-se confortavelmente apoiado no encosto da cadeira;

f) não cruze os pés nem as pernas;

g) É muito importante posicionar o braço que deve ser colocado sobre a mesa certificando-se de que está na altura do coração;

h) Sempre faça a medição no mesmo braço.

Antes de informar o resultado ao médico, é recomendável fazer uma medição dupla de ambos os braços. Isso permite que você determine onde medir a seguir.