Entre a ciência e a música: lançamento do novo álbum “Qubit” do compositor e violoncelista friuliano Riccardo Pes

Spilimbergo – O novo álbum do violoncelista e compositor Riccardo Pace intitulado “Qubit”, que estreia na sexta-feira, 2 de julho, às 20h45, no Concordia Hall em Pordenone. A noite foi apresentada por Monica Cairoli, médica florestal e presidente do Rotary Club, apresentada por Annamaria Poggioli, ex-professora de filosofia e membro do Conselho de Administração do Teatro Regional (ERT), e Fabrizio Cochetti, físico e pesquisador do CERN em Genebra e Diretor de Pesquisa Tecnológica do Centro Enrico Fermi em Roma.

O álbum é inspirado na união entre música e ciência, principalmente astrofísica e física quântica: “Sempre fui fascinado pelos mistérios do universo. O álbum nasceu da minha paixão pela física, física quântica e astrofísica. No passado Tive a oportunidade de colaborar em algumas noites populares com Margherita Hack e desde então comecei a colocar uma questão para mim mesmo: Se eu tivesse que expressar essas noções de física na música, o que devo fazer? Mais tarde, uma colaboração nasceu com O físico e investigador do CERN Fabrizio Cochetti, meu compatriota, que me acompanhou ao longo do meu percurso no estudo aprofundado do mundo das micropartículas. Conceitos, comecei a imaginar sons, ou ligações temáticas, lógicas mas também intuitivas. O resultado que queria conseguir era fazer peças que fossem acessíveis ao público e que tivessem uma história. É por isso que o álbum começa com uma referência ao Big Bang e segue em direção ao Bóson de Higgs, que parece ser o motivo da formação da massa, mesmo os voos interestelares da Voyager 1. “Qubit” ou quântico. A parte na qual os computadores quânticos do futuro serão construídos é o título que escolhi para Evoca ciência, física e novas tecnologias. É por isso que me pareceu que poderia ser uma síntese do conteúdo do álbum que também usa tecnologias modernas para alcançá-lo, como a estação de loop. “

Pace, violoncelista clássico por formação, formou-se na Accademia di Santa Cecilia e no Royal College of Music de Londres. Frequentemente dedica-se a projetos interdisciplinares, e neste novo trabalho juntou-se ao conhecido físico Fabrizio Cochetti que o acompanhou no estudo de conceitos como o silêncio cósmico ou a matéria escura.

“O novo álbum do Maestro Riccardo Pace – explica Cocchetti – é incrível do início ao fim. Depois de começar a ouvi-lo, você entra no laboratório criativo desse artista tentando fazer a conexão profunda entre arte e ciência acessível ao público. Riccardo é não se limitando a escrever e tocar, ele é um pesquisador Querendo nos acompanhar na linguagem da música em uma jornada para descobrir os mistérios do universo, Cobbett começa falando conosco sobre as partículas elementares que nos levam ao sonho da viagem espacial. As peças, com referências clássicas aliadas à coragem de experimentar, são a transmissão correcta de descobertas científicas que, a partir dos alicerces do que se conhece, são possíveis Graças às grandes intuições de brilhantes cientistas. Ouvir a música de Ricardo sempre rende muito de sentimentos em você, neste álbum são mostradas a grandeza de sua alma e o estudo profundo para decifrar as chaves de acesso ao conhecimento científico. ”

Giovanni Solima, violoncelista e compositor de renome mundial diz:

“O Ricardo sempre surpreende! Ele faz isso escrevendo, tocando ou escrevendo e tocando. Um buscador diligente é guiado pelo “sentimento” da energia ao seu redor, talvez até mesmo dirigindo-a, talvez – certamente – gerando-a ele mesmo. Neste negócio – suíte? álbum? conto? Viajar por? Eu gostaria de falar um pouco de tudo junto – eu encontro o verdadeiro significado da música de composição, o antigo e o que resta apenas para os criadores entre jazz, rock e outras músicas, e que está muito perto do meu coração, longe dos símbolos e rótulos ou papéis aos quais estamos acostumados, mesmo sérios e preguiçosos. A música do Ricardo é lunar, muito pessoal, e já percebi isso no passado, que está tudo aí, com sua paixão sincera. Eu poderia dizer mais e analisar todas as faixas uma por uma, mas não o faço, e não quero remover ou mesmo lançar o que deveria ser uma surpresa. Então ouça ele. “

O evento é organizado com o apoio do Rotary Club de Pordenone, do Município de Pordenone e da Sonzogno Music House de Milão.

O álbum está disponível para compra a partir de 2 de julho, durante a estreia noturna no Concordia.

Reservas recomendadas em [email protected] ou diretamente no whatsapp em 3298408098.