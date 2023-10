Repio, a academia não está à altura. O jogo é a portas fechadas

Eles viajaram uma hora para acompanhar jogadores e amigos a um jogo de basquete. Só então o ginásio da Via Giussani fica fechado ao público: o município deve realizar obras para que esteja em bom estado. Eles então esperaram duas horas no estacionamento e, quando a corrida terminou, tarde da noite, voltaram para casa, um tanto irritados, em Carnate, na remota região de Monza.

Não é a primeira vez que isto acontece, mas a nova temporada competitiva acaba de começar e os problemas no ginásio da escola primária da Via Giussani recomeçam. De facto, há cerca de dez anos que a Federação Italiana de Basquetebol (através do Comité Regional) pede um certificado de capacidade para permitir a entrada de espectadores, mas o município não pode emiti-lo até que tenha concluído as intervenções necessárias (que só foram parcialmente implementado). Para obter um certificado de prevenção de incêndio do corpo de bombeiros. Desde então navegamos à vista.