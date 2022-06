Astrosamantha Chamando a Terra: Programa

astronauta e piloto italiano Samantha Cristoforetti A transmissão ao vivo acontecerá na terça-feira, 21 de junho de 2022, da Estação Espacial Internacional. O evento acontecerá no Newton Hall da Città della Scienza, em Nápoles. Eis o programa de hoje:

14h30 · Boas-vindas

Ricardo vilas Presidente da Eds City Science Foundation

Gaetano manfredi Prefeito de Nápoles *

Vicenzo de luca Região da Campânia *

14h50 · Sessão 1 · Escolhendo o espaço para o seu futuro. Oportunidades de carreira na indústria aeronáutica

Luís Karino Chefe do Distrito Aeroespacial da Campânia

Francisco soco Asas Escarlate

Vicenzo Jorge CEO da ALTEC

Gabriel conhaque Gerente de Marketing ArgoTec

César*

Tecnossistema *

Dario Castignolo Engenheiro de Sistemas Telespazio

15h30 – Sessão Dois – Pesquisa Espacial: Um Setor Distinto

Giovanna Arão Professor de Botânica, Departamento de Agricultura, Universidade Federico II de Nápoles

Rafael Savino Coordenador dos Programas de Graduação em Engenharia Aeronáutica, Universidade de Nápoles Federico II

Rafael ogeli Presidente da Associação “Umberto Nobile” EUROAVIA Nápoles

16h10 – terceira sessão – entrada no espaço escolar para combater a fragilidade educativa

César Moreno Chefe do onlus Maestri di Strada

Rosana Bussilo • Instituto Técnico Industrial Eugenio Barsanti, Pomigliano d’Arco

com professores Leandro DanaITI Barsanti E a Sabrina nabe E a Mário de FonzaÍsis Europa de Pomigliano d’Arco

17:00 · Chamada aérea com Samantha Cristoforetti

O tempo de chamada será fornecido pela NASA perto do evento

Eles são moderados

Germana Galivoro Chefe do Escritório de Educação ASI

Luís amônio Diretor do Centro de Ciências de Citta della Senza

* Convidado, aguardando confirmação

© Todos os direitos reservados

Conselho Editorial