A hidratação é um aspecto essencial para manter nosso corpo saudável e no verão ainda mais. À medida que as temperaturas sobem, derramamos uma grande quantidade de suor e perdemos muitos nutrientes, como vitaminas e minerais, que devem ser repostos.

Assim, as necessidades diárias de água, nestas épocas do ano, podem ser superiores ao normal, mesmo que não sintamos sede, devemos beber água. Isso não significa preparar quantidades infinitas de bebidas gaseificadas e açucaradas, que, entre outras coisas, não serão indicadas em caso de calor escaldante.

Frutas e legumes para ajudar vêm diretamente da natureza e são ingredientes originais que podem nos ajudar Sente menos calor e mantém você hidratado. Eles são ricos em minerais e nutrientes que são úteis para manter a forma e ter energia adequada.

Esta bebida doce e de baixa caloria é rica em vitamina C e potássio, refrescante e sacia a sede e é consumida em dias quentes

Às vezes, apenas beber água pode ser um pouco cansativo, e em certos momentos do dia pode ser bom provar uma diferente. Existem, por exemplo, muitas águas aromatizadas que podem ser uma excelente alternativa à água normal. Em vez disso, vamos evitar o uso excessivo de sucos de frutas artificiais, que são bastante ricos em açúcar.

Para complementar os minerais, sem beber bebidas calóricas, podemos fazer uma bebida saudável e fácil de preparar, adequada mesmo para os mais jovens. O ingrediente principal é o ananás, que é uma fruta tropical típica, de sabor açucarado, com alguns sabores muito cítricos e suculentos. 100 gramas Da fruta contém cerca de 40 calorias, 250 gramas de potássio, vitamina A, B6, C, ácido fólico, bromelina, niacina, cálcio, fósforo, manganês, ferro.

Graças a esses nutrientes, o abacaxi pode melhorar a digestão e ter um efeito antioxidante. Além disso, seu sabor especial o torna um alimento ideal não apenas para refrescar o paladar, mas para o resto do corpo, em dias de calor sufocante.

Receita

Fácil de preparar e rica em vitamina C e potássio, esta bebida doce fica pronta em poucos minutos para ser servida a toda a família. Você vai precisar dos seguintes ingredientes para encher a garrafa de 500ml:

200 gramas de polpa de abacaxi.

350ml de água fria

3 colheres de sopa de suco de limão.

Uma colher de chá de mel

Folhas de menta.

Combine a polpa com suco de limão e mel, adicionando um pouco de água fria à floresta. Podemos então filtrar a mistura ou deixá-la mais espessa, encher a garrafa e depois servir no copo com um pouco de gelo e folhas de hortelã fresca.

Alternativamente, podemos simplesmente deixar os ingredientes embebidos em água na geladeira por cerca de 3 horas, assim obtemos água aromatizada.

